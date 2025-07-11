以色列資深官員稱伊朗部分濃縮鈾庫存未毀 揭示不擔心原因

以色列一位資深官員透露，以國已經得出結論，伊朗部分位於地下的近核彈級濃縮鈾庫存，並未被美國和以色列6月的攻擊摧毀，且伊朗核子工程師可能仍能取得這些庫存。

紐約時報報導，這位不具名資深官員還表示，以色列因為發現伊朗加速建造核彈的秘密計畫，自2024年年底便開始推動對伊朗的軍事行動。

該官員表示，以色列情報機構在以軍擊斃黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）後不久，便偵測到核武活動，促使以色列總理內唐亞胡準備發動攻擊，無論有無美國協助。該官員指出，收集到有關秘密計畫的證據已完全與美方共享，但未透露任何細節。

儘管評估部分儲存於桶中的60%濃縮鈾庫未遭摧毀，但以方並不感到擔憂。該官員和其他掌握情報調查結果的以方人士說，伊朗若嘗試回收幾乎肯定會被偵測到，且屆時將有時間再次攻擊相關設施。

西方情報官員證實以色列的評估，認為大部分濃縮鈾庫存埋在伊斯法罕（Isfahan）核子實驗室及其他可能地點的瓦礫下。一位官員同意，若伊朗嘗試回收濃縮鈾，美國或以色列必定會知曉，此舉勢必招來以色列再度轟炸。

紐時另外指出，伊朗已驅逐國際原子能總署（IAEA）的檢查員，並關閉部分該機構剩下的攝影機與其他監控設備，切斷西方觀察伊朗活動的最佳窗口，導致如今IAEA幾乎一無所知。

美國外交關係委員會（CFR）伊朗問題學者塔基（Ray Takeyh）指出，伊朗正走向資訊封鎖，並認為該國核子擴散情勢正進入下一階段，也就是將相關行動分散到全國各地，轉入大量小型廠房。他說：「伊朗從中學到的教訓是，就算把東西藏在山裡，也仍有可能遭到轟炸。」