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加薩醫院能源告急 早產嬰共用保溫箱命懸一線

中央社／ 加薩市10日綜合外電報導

加薩走廊戰火綿延，當地醫師表示，他們被迫將好幾個嬰孩放進同一個保溫箱裡。醫院紛紛警告，燃料短缺情況迫使院方關閉維生服務，使得患者的生命陷入險境。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國警告，燃料危機已經來到緊要關頭，些許的補給即將耗盡，「幾乎已經沒有剩額外可用的庫存」。

聯合國人道事務協調廳（Office for the Coordinationof Humanitarian Affairs, OCHA）表示：「醫院正在實施定量配給。救護車拋錨，供水系統岌岌可危。這種情況可能造成的死亡人數恐怕會急遽飆升，除非以色列當局允許新的燃料進來（加薩），而且要盡速、定期，分量也要充足。」

以色列今年稍早對加薩走廊（Gaza Strip）實施為期11週的人道救援物資封鎖，將這塊飛地逾200萬巴勒斯坦人民逼向饑荒和更嚴重的人道危機。

加薩市（Gaza City）以南的阿里醫院（Al-AhliHospital）院長奈姆（Fadel Naim）昨天在社群媒體上張貼一張照片，可見多名新生兒共同使用一個保溫箱，而這個保溫箱還是從另一間設施赫勞醫院（Al-Helou Hospital）借調而來。

奈姆在社群媒體X貼文中說：「這樣過度擁擠的悲慘景象不只是設備短缺的問題，更是對加薩發動無情戰爭、窒息式封鎖的直接後果，這樣的情況癱瘓了整個醫療系統。」

奈姆還說：「這場封鎖讓早產兒的例行照護變成一場攸關生死的搏鬥。沒有任何孩子應該出生在一個由炸彈和封鎖決定他們生死的世界。」

加薩北部西法醫院（Al-Shifa Hospital）院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）指出，短缺問題迫使他們不得不關閉洗腎區，才能專注於加護病房和手術室。

薩爾米亞向CNN表示：「燃料如果無法在接下來幾小時內送到西法醫院，醫院將在3小時內停止運作，這會導致更多人喪命。」他還說，有數以百計患者面臨危險，包括22名在保溫箱中的嬰孩。

伊朗 以色列

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