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以色列總理：願談永久停火 前提為加薩非軍事化

中央社／ 耶路撒冷10日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。圖／路透社
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。圖／路透社

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列準備在60天休戰期間就加薩永久停火進行談判，但前提是這塊巴勒斯坦領土必須實現非軍事化。

法新社報導，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）6日在杜哈展開間接會談，試圖就暫時停火達成協議。以色列與哈瑪斯的戰爭係因哈瑪斯2023年10月的攻擊所引發。

內唐亞胡昨天表示，美國中東特使魏科夫（SteveWitkoff）提議60天停火，以換取釋放仍在加薩20名人質中的半數。

內唐亞胡今天在華盛頓發表的視訊演講表示：「停火開始時，我們將就永久結束戰爭進行協商。」

內唐亞胡說，以色列「基本條件」是「哈瑪斯放下武器」，並且不再擁有「治理或軍事能力」。

內唐亞胡表示，「如果能透過談判實現，那再好不過。如果60天內無法經由談判實現，我們將透過其他方式，使用武力，動用我們英勇的軍隊。」

哈瑪斯昨天宣稱已同意釋放10名人質，但今天表示反對協議，因為協議中包括以色列在加薩有著大規模軍事存在。

哈瑪斯還希望援助能自由進入當地，緩解人道危機，並為持久和平提供「真正保障」。

內唐亞胡 伊朗 以色列

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