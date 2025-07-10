快訊

豐原一家五口命案關鍵人購物女團主 今再遭控涉詐2000萬元

川普關稅大刀不留情…日本苦吞25%稅率 商界大老怒批政府「誤判」

聽新聞
0:00 / 0:00

與哈瑪斯協議有進展？以官員曝「停火時間點」

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。圖／美聯社
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。圖／美聯社

1位以色列高層官員昨天表示，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）可能於1至2週內達成加薩停火和人質釋放協議，但這種協議不太可能在1天內敲定。

路透社報導，這位官員在以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）出訪華府期間說，若雙方同意一項60天的停火提議，以色列將把握這段時間，提出要求哈瑪斯解除武裝的永久停火協議。

這位匿名官員還說到，若哈瑪斯拒絕這項要求，以色列將繼續在加薩的軍事行動。

美國總統川普8日於白宮會晤內唐亞胡，這是雙方2天內第2次會面商討加薩局勢。川普的中東特使指出，在歷經21個月的戰爭後，以哈雙方即將就美國斡旋的停火方案達到協議。

川普先前曾預測雙方本週內可能達成協議，引發外界猜測這項協議可能在內唐亞胡今天返國前宣布。

不過，川普昨天似乎略為延長了時間表，他告訴記者，儘管協議「非常接近」達成，可能在本週或甚至下週敲定，但「不是那麼篤定」。

1名熟悉哈瑪斯想法的消息人士表示，以哈雙方在卡達（Qatar）為期4天的間接談判中，未針對主要癥結點有任何突破。

美國 總理 巴勒斯坦 川普 哈瑪斯 卡達 內唐亞胡 伊朗 以色列 中東

延伸閱讀

聊得很開心？歐巴馬、川普神秘對話全被拍 記者爆真相「邀他去這」

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

川普接待非洲5國領袖 放眼西非豐富礦產

不滿川普允增援基輔 俄728架無人機、13枚飛彈狂轟烏克蘭

相關新聞

與哈瑪斯協議有進展？以官員曝「停火時間點」

1位以色列高層官員昨天表示，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）可能於1至2週內達成加薩停火和人質釋放協議，但這...

才跟以色列打完仗 伊朗再拉攏沙烏地

跟以色列打完仗，不妨礙伊朗在中東外交的持續運作！伊朗外長阿格拉奇在與以色列打完仗後，首個國際訪問行程就是沙烏地阿拉伯。兩國雖然長期外交關係不佳，且沙國相當挺美，但2023年在中國的協調下恢復邦交。目前美國與伊朗的核協議談判雖暫時中止，但伊朗也表示願意重回談判桌。

美以空襲伊朗成效如何 法情報：核計畫延宕數月

法國情報首長今天表示，伊朗核計畫的進度因為美國和以色列的襲擊行動而延後好幾個月，然而伊朗高濃縮鈾庫存確切位置，目前仍無法...

比預定早10天！以色列伊朗緊張降溫 聯航將恢復特拉維夫航班

美國聯合航空公司（United Airlines）今天表示，將於本月21日重啟特拉維夫（Tel Aviv）與紐瓦克/紐約...

川普再會內唐亞胡 加強施壓終結加薩戰爭

美國總統川普和以色列總理內唐亞胡今天在24小時內兩度會談，川普擴大施壓要求內唐亞胡終結加薩戰爭這場「悲劇」

內唐亞胡提名川普 角逐和平獎

美國總統川普七日在白宮晚宴會見以色列總理內唐亞胡，兩人互相讚美。內唐亞胡說，已提名川普角逐諾貝爾和平獎，也強調希望與巴勒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。