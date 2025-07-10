與哈瑪斯協議有進展？以官員曝「停火時間點」

1位以色列高層官員昨天表示，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）可能於1至2週內達成加薩停火和人質釋放協議，但這種協議不太可能在1天內敲定。

路透社報導，這位官員在以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）出訪華府期間說，若雙方同意一項60天的停火提議，以色列將把握這段時間，提出要求哈瑪斯解除武裝的永久停火協議。

這位匿名官員還說到，若哈瑪斯拒絕這項要求，以色列將繼續在加薩的軍事行動。

美國總統川普8日於白宮會晤內唐亞胡，這是雙方2天內第2次會面商討加薩局勢。川普的中東特使指出，在歷經21個月的戰爭後，以哈雙方即將就美國斡旋的停火方案達到協議。

川普先前曾預測雙方本週內可能達成協議，引發外界猜測這項協議可能在內唐亞胡今天返國前宣布。

不過，川普昨天似乎略為延長了時間表，他告訴記者，儘管協議「非常接近」達成，可能在本週或甚至下週敲定，但「不是那麼篤定」。

1名熟悉哈瑪斯想法的消息人士表示，以哈雙方在卡達（Qatar）為期4天的間接談判中，未針對主要癥結點有任何突破。