才跟以色列打完仗 伊朗再拉攏沙烏地

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】跟以色列打完仗，不妨礙伊朗在中東外交的持續運作！伊朗外長阿格拉奇在與以色列打完仗後，首個國際訪問行程就是沙烏地阿拉伯。兩國雖然長期外交關係不佳，且沙國相當挺美，但2023年在中國的協調下恢復邦交。目前美國與伊朗的核協議談判雖暫時中止，但伊朗也表示願意重回談判桌。

沙烏地未完全親美

根據《半島電視台》報導，伊朗外交部長阿格拉奇8日前往沙烏地，訪問沙國王儲薩勒曼。伊朗外交部發言人巴哈伊表示，雙方的談話相當有成果，但並未進一步交代細節。雖然伊朗才跟以色列打完12天的仗，並被美國轟炸，但伊朗與親美的沙烏地仍沒有停止修復關係的腳步。

阿格拉奇也與沙烏地的外交和國防部長碰面，雖然伊朗在對以色列反擊時，攻擊美國位於卡達的軍事基地，遭到阿拉伯國家譴責侵害卡達主權，但因為伊朗有先通知卡達與美方，讓各國對伊朗的轟炸後續沒有進一步追究。沙烏地雖然長期親美，且與伊朗爭奪中東區域霸權，但2023年在中國的協調下，與伊朗恢復邦交，雙方官員也逐漸恢復對話。

伊朗願重談和協議

針對核協議，《以色列時報》提到，雖然美國與伊朗的談判暫時中斷，但阿格拉奇表示，仍願與美國重新坐上談判桌；伊朗總統佩澤希齊揚則表示，願意與美國透過對話化解分歧，但要如何在轟炸過伊朗後，重新建立雙方的互信仍是談判時的主要考量。

以色列雖與多個波灣國家，如阿聯、巴林等改善關係，但遲遲因為加薩走廊議題未與沙烏地恢復邦交。目前以色列、伊朗雖然停火，但以色列與西方仍反對伊朗使用濃縮鈾製造核武，並認為目前伊朗的濃縮鈾貯存量已經達到製造核武的標準，但伊朗持續否認，並強調濃縮鈾僅拿來發電使用。

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