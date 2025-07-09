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伊朗情勢趨於穩定 俄重啟駐德黑蘭大使館

中央社／ 莫斯科9日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，其位於德黑蘭的大使館已重新對外開放，並指出伊朗在與以色列爆發為期兩週的衝突後，當地安全情勢已趨於穩定。

法新社報導，自6月15日起，該使館停止提供領事服務，因以色列對伊朗發動空前的轟炸行動，目標涵蓋核設施、軍事基礎設施，甚至波及住宅區。

這波攻擊造成逾千人死亡，其中包括多位高階軍事指揮官與核子科學家。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在例行簡報中表示，目前局勢已有穩定跡象，「俄羅斯駐德黑蘭大使館的領事服務已恢復正常運作」。

不過，她也呼籲俄國公民前往伊朗時應保持警覺，注意自身安全。

儘管莫斯科是伊朗的重要支持者，但在美國加入以色列的轟炸行動後，俄方仍未對盟邦展現強力支持態度。

以色列 伊朗

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