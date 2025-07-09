美以空襲伊朗成效如何 法情報：核計畫延宕數月

法國情報首長今天表示，伊朗核計畫的進度因為美國和以色列的襲擊行動而延後好幾個月，然而伊朗高濃縮鈾庫存確切位置，目前仍無法確定。

路透社報導，法國對外安全總局（DGSE）首長勒納（Nicolas Lerner）告訴法國電視台LCI說：「伊朗核計畫涵蓋核原料，也就是高濃縮鈾，具備把鈾從氣態轉為固態的能力。它（伊朗核計畫）指的就是彈頭核心製造和投遞能力。」

「我們今天的評估是，這幾個階段每一個都受到嚴重影響、遭重度破壞，而我們所知的核計畫進度已大幅延後，恐怕多達好幾個月。」

首度在全國電視上發表談話的勒納表示，伊朗450公斤的高濃縮鈾庫存有一小部分遭毀，但其餘仍在當局手中。

法新社報導，勒納說要緊的是不可懈下「戒心」，尤其是這些下落不明的高濃縮鈾庫存，還說現在的風險是德黑蘭當局如今恐秘密推動核計畫。

他說：「目前我們有（庫存地點）的蛛絲馬跡，但只要國際原子能總署（IAEA）不重啟工作，我們就難以肯定。這非常重要。我們將沒有能力追蹤（庫存）。」

美國總統川普堅稱伊朗關鍵核設施已在上個月的空襲行動中「被摧毀」，並對有著不同結論的評估報告嗤之以鼻，就算與他意見相左的評估報告有些出自他的執政團隊。

美國國防部先前表示，空襲行動讓伊朗核計畫進度倒退1到2年。然而，根據美國媒體的報導，初步美國機密情報指出，伊朗核計畫進度只被推延幾個月時間。