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比預定早10天！以色列伊朗緊張降溫 聯航將恢復特拉維夫航班

中央社／ 紐約8日綜合外電報導
美國聯合航空公司將重啟特拉維夫（Tel Aviv）與紐瓦克/紐約樞紐的航線，比預定時間早了10天。 美聯社
美國聯合航空公司將重啟特拉維夫（Tel Aviv）與紐瓦克/紐約樞紐的航線，比預定時間早了10天。 美聯社

美國聯合航空公司（United Airlines）今天表示，將於本月21日重啟特拉維夫（Tel Aviv）與紐瓦克/紐約樞紐的航線，比預定時間早了10天。

法新社報導，聯航6月13日加入一大群國際航空公司的行列，暫停飛往以色列的航班服務，因應以色列與伊朗的衝突導致兩國領空關閉。

聯航隨後表示，特拉維夫航班服務將暫停到至少7月31日。

這項服務得以恢復，顯示在以色列與伊朗上個月底停火後，飛行環境有所改善。

聯航表示：「這次恢復航班符合聯航對服務特拉維夫的長期承諾。聯航的特拉維夫服務始終遵循區域營運考量的詳細評估，並與代表我們空服員與機師的工會密切協商。」

聯航先前也曾表示會暫停紐瓦克（Newark）與杜拜之間的例行航班服務。法新社詢問這項服務目前的狀態，但公司方面沒有立即回覆。

美國航空公司（American Airlines）自2023年10月以來就沒有飛往特拉維夫的航班。公司發言人表示，美航「目前對於特拉維夫服務相關問題沒有可提供的新資訊」。

以色列 伊朗

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