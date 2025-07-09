川普再會內唐亞胡 加強施壓終結加薩戰爭

美國總統川普和以色列總理內唐亞胡今天在24小時內兩度會談，川普擴大施壓要求內唐亞胡終結加薩戰爭這場「悲劇」。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）再度回到白宮展開新一輪會談，先前卡達調解人在杜哈（Doha）會談中曾警告，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間難以實現的停火協議需要時間才能達成。

川普宣布內唐亞胡將再次來訪時告訴記者：「這是一場悲劇，他想解決，我也想解決，我認為另一方也想解決。」

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）指出，他希望能在幾天內達成協議。魏科夫說：「我們希望本週結束前會達成協議，實現停火60天。」

魏科夫還說，這項交易將包括哈瑪斯將歸還10名仍存活人質，以及9名已故人質遺體。

內唐亞胡昨晚與川普共進晚餐，今天再度回到白宮進行未對媒體開放的會談。

內唐亞胡稍早與美國聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson）會面時被問到是否即將宣布停火，內唐亞胡回答：「我們當然正在努力。」

川普一直強力支持以色列，在近期以色列和伊朗戰爭中尤其可見，但他也加強施壓，要求終結加薩這場他稱為「地獄」的戰爭。

加薩民防機構報告，以色列今天攻擊造成29人死亡，包括3名孩童在內。

以色列則有5名軍人在北加薩喪生，這是以色列部隊在這個巴勒斯坦領土上陣亡人數最多的一天之一。