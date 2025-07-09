推動加薩停火 川普連續兩天會晤內唐亞胡

美國總統川普說，他今天將再次會晤以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）以推動加薩停火協議。兩國領袖昨天才在白宮共進晚餐。

法新社報導，川普在白宮內閣會議上告訴記者：「他（內唐亞胡）晚點會過來。這麼說吧，我們幾乎只會談加薩。我們必須解決這件事…這是一場悲劇，他想解決問題，我想解決問題，我想另一方也是。」

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）說，他對以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）之間達成協議抱有希望；雙方正在卡達舉行間接談判，魏科夫本週稍晚也會加入。

魏科夫說：「我們希望能在本週末之前達成協議，實現停火60天…10名活著的人質將獲釋。9名逝者（遺體）將獲釋。」

內唐亞胡將在華府停留至本月10日；自川普今年1月重返白宮以來，這是內唐亞胡第3次造訪華府。