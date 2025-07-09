內唐亞胡提名川普 角逐和平獎

美國總統川普七日在白宮晚宴會見以色列總理內唐亞胡，兩人互相讚美。內唐亞胡說，已提名川普角逐諾貝爾和平獎，也強調希望與巴勒斯坦和平共處，但巴人若獨立建國，將成為「摧毀以色列的平台」，以國須保有安全事務主權。

以色列、伊朗六月的戰爭在美國空襲伊朗後結束。川普在晚宴向記者說，他和內唐亞胡共同達成「巨大成就」，將迎來更輝煌成功。川普並再度將美國在戰爭期間轟炸三處伊朗核設施，比喻為美國二戰時向日本投兩枚原子彈，稱兩者均「阻止大量戰事」。

內唐亞胡則將他寄給諾獎委員會的提名信遞給川普，表示「我們談話的同時，他（川普）正一個國家接一個國家、一個地區接一個地區締造和平」。

川普近年已多次獲其支持者和親川普國會議員提名爭取該獎，川普也從不隱瞞他不滿尚未獲獎，自詡在埃及、衣索比亞之間「維持和平」，並在第一任期促成亞伯拉罕協議，讓以色列與幾個阿拉伯國家關係正常化。

這是川普一月回任後，內唐亞胡繼二月、四月後第三度訪問白宮，次數超過各國領袖。紐約時報七日報導，兩人在這次晚宴討論數項影響重大的議題，包括以色列和幾個波灣鄰國建交，以及加薩短暫停火後的長遠未來。

內唐亞胡向川普說，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯前年十月突襲以色列，即可證明巴勒斯坦若建國將如何。他說，哈瑪斯「沒有往上建設，而是往下建掩體、恐怖地道然後屠殺我們人民」，是自二戰與納粹大屠殺以來前所未見的情況。

內唐亞胡說，各界不太可能說要再讓巴人建國，他也稱以國正與美國合作，尋找願意為巴人提供更好未來的國家。記者問川普以巴「兩國方案」是否可能實現，川普說「我不知道」。

以哈八日在卡達首都多哈繼續間接談判，希望達成美國斡旋的加薩停火與人質釋放協議。川普六日曾稱，本周可能達成協議。

法新社八日報導，美國中東特使威科夫預定本周加入在多哈的會談。兩名巴勒斯坦官員說，談判進行中，但目前未有突破，討論仍聚焦在協議實行機制，尤其有關以色列從加薩撤軍和人道救援的條款。

白宮發言人李維特七日說，川普在中東的要務是結束加薩戰爭，讓所有人質獲釋；以色列支持的停火提案已遞交給哈瑪斯，希望對方同意。路透八日引述幾名以色列官員指出，雙方可彌合談判歧見，但達成協議還需幾天以上。