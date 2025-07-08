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川普對加薩停火表樂觀 卡達語帶謹慎：談判需要時間

中央社／ 杜哈8日綜合外電報導

美國總統川普對加薩停火可能取得突破性進展表達樂觀之意後，卡達今天語帶謹慎表示，以色列與哈瑪斯之間的停火談判仍繼續進行，但「需要時間」。

法新社報導，在加薩走廊歷經21個月的戰火後，新一回合的停火間接談判已經從6日展開，卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）今天證實，談判已經進入第3天。

安薩里在例行記者會上被問及是否已接近達成協議時告訴媒體：「我不認為我現在可以提供任何時間表，但我現在可以說，我們需要時間。」

自2023年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）越境攻擊以色列，引爆加薩戰爭以來，卡達、美國、埃及等國一直在斡旋以色列和哈瑪斯達成停火協議。

除2023年11月為期一周的停火，以及2025年1月開始的2個月休戰外，在杜哈和開羅舉行的間接談判都未能結束以哈雙方敵對行動。

川普稍早表示，杜哈談判進展「非常不錯」，哈瑪斯「想要停火」。以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）目前正在華府訪問。

安薩里拒絕透露談判細節，但表示他們聚焦在談判框架。

他說：「目前的情況是，雙方代表團都在杜哈，我們正在與他們分別就談判框架進行溝通。」

「所以談判還沒開始，但我們正和雙方洽談協商的框架。」

安薩里指出「積極的接觸」，以及談判團隊沒有離開卡達首都杜哈，「不失為一個好預兆」。

2名巴勒斯坦消息人士稍早告訴法新社，擬議的協議包括為期60天的停火，在此期間，哈瑪斯將釋放10名還活著的人質並返還數具屍體，以交換被以色列拘禁的巴勒斯坦人。

然而，消息人士表示，哈瑪斯也要求特定條件，要以色列撤軍、保證談判期間不會再爆發戰鬥，並恢復聯合國（UN）主導的援助分配系統。

尼坦雅胡在談判之初表示，哈瑪斯透過斡旋者傳達對美國支持停火提議的回應，包含了「令人無法接受的」要求。

以色列 伊朗

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