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伊朗戰後更新死傷統計 以色列空襲12天釀1060人喪命

中央社／ 杜拜8日綜合外電報導
以色列持續12天空襲重創伊朗防空系統、軍事基地與核設施。伊朗當時淡化損害程度，直到停火生效後才逐步承認遭到破壞的程度。 路透
以色列持續12天空襲重創伊朗防空系統、軍事基地與核設施。伊朗當時淡化損害程度，直到停火生效後才逐步承認遭到破壞的程度。 路透

伊朗政府昨天更新對以色列戰爭死傷統計指出，至少有1060人喪生，同時示警實際數字恐不只於此。由於部分傷者傷勢嚴重，死亡總數可能來到1100人。

美聯社報導，伊朗國營電視台昨天深夜播出「烈士和退伍軍人事務基金會」（Foundation of Martyrs and Veterans Affairs）主席奧哈迪（Saeed Ohadi）指出，這場戰爭至少造成1060人喪生，最終死亡總數恐達到1100人。

戰爭期間，以色列持續12天空襲重創伊朗防空系統、軍事基地與核設施。伊朗當時淡化損害程度，直到停火生效後才逐步承認遭到破壞的程度，但目前仍未公布軍用物資受損程度。

總部設在華府的組織「人權活動人士」（Human Rights Activists）日前表示，這場戰爭共造成1190人死亡，包括436位平民與435位安全部隊成員，另有4475人受傷。

以色列 伊朗

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