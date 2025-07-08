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尼坦雅胡：巴勒斯坦若建國 將成摧毀以色列平台

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
以色列總理尼坦雅胡表示希望與巴勒斯坦和平相處。 美聯社
以色列總理尼坦雅胡表示希望與巴勒斯坦和平相處。 美聯社

以色列總理尼坦雅胡今天表示，他希望與巴勒斯坦和平相處，但巴勒斯坦未來建立任何獨立國家，都將成為摧毀以色列的平台，因此以色列必須保有安全事務的主權。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮會晤美國總統川普時表示，2023年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）從治下的加薩走廊（Gaza Strip）突襲以色列，即可證明巴勒斯坦若建國會做出何種行為。

記者問川普是否有可能實現「兩國方案」（two-state solution）時，川普回答說「我不知道」，並把這個問題交給尼坦雅胡。

尼坦雅胡表示：「10月7日以後，大家說巴勒斯坦人有了一個國家，一個在加薩的哈瑪斯國家，看看他們做了些什麼。」

尼坦雅胡說：「他們沒有往上建設，而是往下建了掩體、恐怖隧道，然後屠殺我們的人民，強暴我們的婦女，斬首我們的男子，入侵我們的城鎮與集體農場，犯下可怕的屠殺，這種情況是我們自二次大戰與納粹大屠殺以來前所未見。因此大家不太可能說『讓我們再給他們一個國家」，因為這將成為摧毀以色列的平台。」

尼坦雅胡還說：「我們將與我們的巴勒斯坦鄰居、那些不想摧毀我們的人邁向和平，我們將致力達成和平，而我們的安全、安全事務的主權始終應掌握在我們手中。」

巴勒斯坦長期以來尋求透過美國斡旋的和平進程，在被占領的約旦河西岸（West Bank）、加薩走廊與東耶路撒冷（East Jerusalem）建立一個獨立國家。

尼坦雅胡所屬的聯合黨（Likud）內閣首長上週要求以色列在7月底國會休會前，吞併以色列占領的約旦河西岸地區。

隨著川普重返白宮，支持屯墾的以色列政治人物行徑更加大膽。川普曾提議讓巴勒斯坦人離開加薩，隨即在中東及其他地區引發廣泛譴責。

川普今天以白宮晚宴款待尼坦雅胡。與此同時，以色列官員在卡達（Qatar）與哈瑪斯舉行間接談判，希望達成由美國斡旋的加薩停火與人質釋放協議。

以色列 伊朗

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