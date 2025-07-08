伊朗總統稱以色列曾試圖暗殺他 幕後黑手非美國

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在今天釋出的訪問中說，以色列曾試圖暗殺他。以色列和伊朗上個月交戰了12天。

以色列6月13日對伊朗發動史無前例的轟炸行動，擊斃多名伊朗軍事高層與核子科學家。

法新社報導，在德黑蘭與華府預定舉行新一輪核談判的前兩天，以色列猛烈轟炸伊朗，導致目標為就伊朗核計畫達成協議的談判陷入僵局。

裴澤斯基安在訪問中被問到，是否認為以色列曾試圖暗殺他，他告訴美國媒體人卡爾森（TuckerCarlson），「是，他們確實嘗試過。他們採取了相應行動，但失敗了。」

他說：「想取我性命的不是美國，而是以色列。我當時正在開會…他們試圖轟炸我們會議地點所在地區。」裴澤斯基安沒有具體說明所謂的暗殺企圖是否發生在最近戰爭期間。

裴澤斯基安受訪時說的是波斯語，內容經過翻譯。