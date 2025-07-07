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內唐亞胡將接連會見威科夫、魯比歐 將出席與川普晚宴

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）、以色列總理內唐亞胡（右）4月7日在白宮會晤。路透
美國總統川普（左）、以色列總理內唐亞胡（右）4月7日在白宮會晤。路透

以色列時報7日報導，以國總理內唐亞胡辦公室說，他將在美東時間當天下午3時（台灣時間8日凌晨3時）在總統貴賓招待所布萊爾賓館會晤美國中東特使威科夫。

之後，內唐亞胡也將在當地7日下午4時半在布萊爾賓館，會晤美國國務卿魯比歐。同日傍晚6時半（台灣時間8日凌晨6時半），內唐亞胡伉儷將在白宮，與美國總統川普及其妻子梅蘭妮亞共同出席晚宴。白宮說，該晚宴將不對媒體開放。

川普6日已說，他將在白宮與會晤內唐亞胡，且本周很有可能與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成人質協議。另據英國衛報報導，川普預計7日下午4時（台灣時間8日凌晨4時）將簽署行政命令，但其內容還不清楚。

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