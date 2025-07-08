才剛說要和哈瑪斯停火...以色列炸葉門青年運動 嗆比照伊朗

以色列六日深夜至七日凌晨空襲葉門三座港口和一座岸邊的發電廠，以報復葉門武裝團體青年運動五日發射飛彈攻擊以色列。以軍更揚言，將像對待伊朗般對待葉門。據路透七日報導，這是近一個月來，以色列首次空襲葉門。

這是以色列與伊朗六月停火以來，以色列首次攻擊伊朗代理人之一的青年運動。以色列空襲紅海沿岸的荷台達、拉斯伊薩與薩利弗等三座港口和拉斯坎提布發電廠。以軍還攻擊拉斯伊薩港一艘前年十一月遭青年運動扣押的貨輪「銀河領袖號」。

以軍則指稱，「青年運動恐怖政權的部隊在這艘船上安裝雷達系統，藉此監控國際海域船隻，以推動青年運動恐怖政權的活動」。

以色列國防部長卡茨七日聲明，這次空襲是代號「黑旗」的軍事行動一環，以色列會像對待伊朗一樣對待葉門。在以色列六日展開報復前，青年運動鎖定以色列發射三枚飛彈，其中一枚六日被以方攔截。他強調，任何試圖傷害以色列的人都將被報復；以軍正強力打擊葉門境內多個目標，青年運動將為其行為付出沉重代價。

青年運動七日也證實被攻擊，並聲稱葉門防空部隊有效對抗以色列侵略，且動用大量國產地對空飛彈攔截密集攻擊。

以色列總理內唐亞胡六日搭機飛往華府前說，「在我們同意的條件下，正努力達成這項已討論過的（加薩停火）協議」。他還說，以色列代表團帶著明確指示赴卡達，七日在白宮與美國總統川普的會面「肯定有助推進這項我們都希望達成的（協議）」。這是川普一月回任以來，內唐亞胡第三度訪美。

但路透七日引述兩位巴勒斯坦消息人士報導，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在卡達的首場談判未達成具體結果，且以方代表團未獲充分授權與哈瑪斯達成協議。

另外，懸掛賴比瑞亞國旗、由希臘營運的貨船「魔幻海洋號」六日在荷台達西南方約九十四點五公里處遇襲。這是自四月中旬以來，首次獲報紅海發生這類事件。

英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）表示，所有船員均被一艘經過的商船救起，安全無虞。尚沒有任何團體宣稱犯案，但海事安全公司「安布雷」指稱，遇襲船隻的特徵符合青年運動攻擊目標的一貫典型樣貌。