以色列最新空襲加薩38人死 埃及總理：人道危機緊迫
以色列軍方過去24小時內，對加薩空襲100多個目標，造成至少38人死亡，埃及總理馬德布利表示人道危機緊迫。
馬德布利（Mostafa Madbouly）6日參加於巴西里約熱內盧舉行的金磚國家（BRICS）峰會。他在開幕式上表示，本次峰會期間正值世界所面臨的關鍵時刻，包括緊張的地緣政治局勢、前所未有的經濟挫折、強國實施的貿易保護主義、發展中國家累增的債務，以及氣候變遷。
馬德布利強調，其中最緊迫的危機是加薩的人道主義災難。
埃及媒體「金字塔日報」（Al Ahram）6日引述說法，以色列5日攻擊加薩兩棟房屋，造成20人死亡，25人受傷。
另加薩汗尤尼斯市（Khan Younis）納瑟醫院（Nasser Hospital）指出，以色列5日另對馬瓦希（Mawasi）地區攻擊，造成18人死亡。被襲擊喪生者包括正等候人道援助的平民。
馬瓦希是一個難民帳篷區，裡面住有眾多流離失所的巴勒斯坦人。
一名痛失親人的倖存者阿爾海爾（Saqer Abu Al-Kheir）跪在地傷痛地對媒體說：「我的兄弟，還有他的妻子、他的4個孩子，加上我堂兄弟的一雙兒女，總共8個人都死了。」
加薩衛生部稱，以色列自2023年10月展開的軍事報復行動，至今已在加薩造成逾5萬7000人死亡，其中2/3是婦女和兒童，另有近12.5萬人受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言