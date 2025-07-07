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以色列最新空襲加薩38人死 埃及總理：人道危機緊迫

中央社／ 開羅7日專電
一名領取物資的巴勒斯坦婦人癱倒在驢車上，據承包商稱，日前她在加薩人道主義基金會管理的加薩食品分發點，被一枚手榴彈擊中頭部。美聯社
一名領取物資的巴勒斯坦婦人癱倒在驢車上，據承包商稱，日前她在加薩人道主義基金會管理的加薩食品分發點，被一枚手榴彈擊中頭部。美聯社

以色列軍方過去24小時內，對加薩空襲100多個目標，造成至少38人死亡，埃及總理馬德布利表示人道危機緊迫。

馬德布利（Mostafa Madbouly）6日參加於巴西里約熱內盧舉行的金磚國家（BRICS）峰會。他在開幕式上表示，本次峰會期間正值世界所面臨的關鍵時刻，包括緊張的地緣政治局勢、前所未有的經濟挫折、強國實施的貿易保護主義、發展中國家累增的債務，以及氣候變遷。

馬德布利強調，其中最緊迫的危機是加薩的人道主義災難。

埃及媒體「金字塔日報」（Al Ahram）6日引述說法，以色列5日攻擊加薩兩棟房屋，造成20人死亡，25人受傷。

另加薩汗尤尼斯市（Khan Younis）納瑟醫院（Nasser Hospital）指出，以色列5日另對馬瓦希（Mawasi）地區攻擊，造成18人死亡。被襲擊喪生者包括正等候人道援助的平民。

馬瓦希是一個難民帳篷區，裡面住有眾多流離失所的巴勒斯坦人。

一名痛失親人的倖存者阿爾海爾（Saqer Abu Al-Kheir）跪在地傷痛地對媒體說：「我的兄弟，還有他的妻子、他的4個孩子，加上我堂兄弟的一雙兒女，總共8個人都死了。」

加薩衛生部稱，以色列自2023年10月展開的軍事報復行動，至今已在加薩造成逾5萬7000人死亡，其中2/3是婦女和兒童，另有近12.5萬人受傷。

以色列 伊朗

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