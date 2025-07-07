伊朗總統指控以色列試圖暗殺 轟炸開會地點

法新社7日報導，伊朗總統裴澤斯基安在當天釋出的訪問內容說，以色列曾試圖暗殺他。

以伊兩國6月13日至24日爆發戰爭，多次相互空襲。裴澤斯基安在訪問中被問到，是否認為以色列曾試圖暗殺他？他向美國媒體人卡爾森（Tucker Carlson）說，「他們試過，是的」，但並未成功。

裴澤斯基安說，那次想取他性命的不是美國，是以色列，指控以色列曾在他開會時，試圖轟炸會議場地所在地區。但他未明說此事是否發生在最近的以伊戰爭。裴澤斯基安是用波斯語回覆，內容經過翻譯。