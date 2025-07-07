以哈間接停火談判未達協議 哈瑪斯稱以色列代表無實權

以色列與巴勒斯坦人組織「哈瑪斯集團」昨天在卡達恢復間接停火談判。2名巴勒斯坦消息人士今晨透露，首場談判未達成具體結果，並稱以方代表團未獲充分授權與哈瑪斯達成協議。

路透社報導，時值以色列總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）即將訪問美國。這將是美國總統川普（Donald Trump）近6個月前重掌白宮以來，內唐亞胡第3次造訪白宮。

知情人士告訴路透社：「在（卡達首都）杜哈（Doha）進行首場間接談判後，以色列代表團並未獲得充分的授權…來與哈瑪斯（Hamas）達成協議，因為代表團並沒有實權。」

內唐亞胡啟程赴美前則說，以色列談判代表收到清楚的指示，知道只能在以色列同意的條件下達成停火協議。

以哈雙方預計今天在卡達進行第2天的間接談判。

民眾5日晚間聚集在以色列大城特拉維夫（TelAviv）國防部總部附近的廣場，要求達成停火協議，並救回仍受困於加薩（Gaza）地區的50名人質。示威者揮舞以色列國旗，呼喊口號，並拿著貼有人質照片的海報。

以色列與巴勒斯坦人近幾十年持續發生衝突，最近這場衝突是在2023年10月7日爆發。當天哈瑪斯率先攻擊以色列南部，據以色列官方統計，事件造成約1200人死亡，並有251人被擄走。

據信其中約20名俘虜還活著，原本的俘虜大部分已透過外交談判獲釋，一部分由以色列軍方救出。

加薩衛生部稱，以色列的軍事報復行動在加薩造成逾5萬7000人死亡，並導致大規模糧食危機、大批民眾在加薩境內流離失所，並使加薩化為一片廢墟。