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赴美會晤川普 納坦雅胡：盼推進加薩停火協議

中央社／ 耶路撒冷7日綜合外電報導
以色列總理納坦雅胡。路透
以色列總理納坦雅胡。路透

即將會見美國總統川普的以色列總理納坦雅胡表示，期盼這次會面「有助推進」加薩停火協議。以色列已派代表團赴卡達，與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）進行間接談判。

法新社報導，以哈衝突爆發至今接近第22個月，各界要求停火的壓力日益升高。納坦雅胡（BenjaminNetanyahu）預計今天在華府與川普坐下來談；川普近來頻頻催促結束這場戰爭。

納坦雅胡昨天登上專機飛往華府前表示：「在我們同意的條件下，我們正努力達成這項已討論過的協議。」

納坦雅胡補充說，他派遣的以色列代表團帶著「明確指示」前往卡達首都杜哈（Doha），他認為與川普會面「肯定有助推進這項我們都希望達成的（協議）。」

昨晚，一名熟悉談判情況的巴勒斯坦官員告訴法新社，以色列和哈瑪斯已在卡達就加薩走廊停火協議進行間接談判。這名官員指出：「談判內容與執行機制和換俘有關，雙方正透過調解人員理解彼此的立場。」

川普昨天對媒體表示：「我認為，我們在未來一週有很高機率（看見以色列）與哈瑪斯達成協議。」

另2名巴勒斯坦消息人士向法新社表示，提案內容包括為期60天的休戰，在這段期間，哈瑪斯預計交還10名人質和數具遺體，以換回遭以色列扣押的巴勒斯坦人。

以色列 伊朗

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