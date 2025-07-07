以色列將徵召極端正統派男子入伍 聯合政府恐分裂

以色列軍方今天宣布，將開始對5萬4000名過去免服兵役的極端正統派猶太教（Ultra-Orthodox Jews）男子發出徵兵通知，此舉可能導致聯合政府宣告分裂。

法新社報導，軍方透過聲明表示：「軍方將於本週開始，向因為先前的法律安排到期而不再具有猶太法典學校（Yeshiva）學生身分的極端正統猶太教男子發出兵單，以完成他們的入伍程序。」

極端正統猶太教徒又稱「哈瑞迪人」（Haredim）。對總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府來說，徵召他們入伍是極具爭議的議題。

納坦雅胡的聯合政府成立於2022年12月，核心是納坦雅胡所屬右翼「聯合黨」（Likud）、多個極右翼政黨，以及極端正統派政黨組成的聯盟。

根據1948年以色列建國時的規定，極端正統派只要全心投入宗教研究，即可免服兵役。

極端正統派政黨多次要求納坦雅胡保留其選民長期享有的兵役豁免權，但在加薩走廊的戰火延燒21個月後，這項權力愈來愈不受以國社會的其他族群歡迎。

自2000年代初期開始，哈瑞迪人的特殊地位也持續面臨以國最高法院的挑戰，歷任政府只得制定臨時應變法案，以安撫聯合政府中的極端正統派。

2024年6月以來，司法部門不斷向政府施壓，要求政府在保障其豁免權的最新法律到期後，開始徵召哈瑞迪男子入伍。

上月，因為這項議題，極端正統派政黨差點在信任投票中投下反對票，但最後一刻終於就延長豁免達成協議。

軍方的聲明指出：「徵召令將在7月分批發出，最終合計將發出5.4萬份。」

聲明還說：「軍方將持續努力放寬極端正統派的入伍條件，同時努力提供盡可能尊重其獨特生活方式的最佳條件。」

極端正統派猶太教徒約占以國猶太人口的14%，約130萬人，目前約有6.6萬名適齡男性享有兵役豁免。