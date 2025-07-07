以總理將訪美 川普：本週可望與哈瑪斯達協議
美國總統川普今天表示，他將在白宮與以色列總理尼坦雅胡會面，還說「本週很有可能」與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成人質協議。
川普告訴媒體說：「我認為我們很有機會在本週…也就是未來一週內與哈瑪斯達成協議。」以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正面臨愈來愈大的壓力，各界要求他同意停火，以結束將近兩年的加薩（Gaza）戰爭。
尼坦雅胡今天表示，他希望在華府的會談「有助於推進」加薩停火協議。
川普和尼坦雅胡預計明天在白宮會晤，這是自川普1月上任以來，以色列總理第3度訪問白宮。
另外，以色列和哈瑪斯今天在卡達（Qatar）進行間接談判。
川普表示，美國正與以色列「就許多事宜進行合作」，包括「可能與伊朗達成永久性協議」。
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