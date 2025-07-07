以色列再開戰！轟炸葉門3港口1發電廠 威脅「像對伊朗一樣出手」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列於當地時間6日深夜至7日凌晨空襲葉門3座港口和1處發電廠，目標報復葉門叛軍青年運動（Houthi）5日彈襲以色列，以軍更揚言「將像對待德黑蘭一樣對待葉門」，並威脅說，對以色列動手將被「斷手斷腳」。這是以色列與伊朗停火以來，以色列首度對伊朗代理勢力青年運動發動打擊。

根據CNN，以色列打擊紅海沿岸的荷台達（Hodeidah）、拉斯伊薩（Ras Isa）與薩利弗（Salif）等3座港口，以及拉斯卡納提卜發電廠（Ras Kanatib）。以軍同時攻擊一艘2023年11月遭青年運動扣押的貨輪「銀河領袖號」（Galaxy Leader）。

以色列時報報導，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）7日凌晨聲明表示，這次空襲是新命名行動「黑旗」（Black Flag）的一環，稱以色列將會「像對待德黑蘭一樣對待葉門」。在以國這波空襲前，青年運動朝以方發射3枚飛彈，其中1枚在6日被以方攔截。

卡茨聲明表示：「任何試圖傷害以色列的人都將受到報復，任何敢對以色列動手的人都將被斬斷。」他強調，國防軍正在「強力」打擊葉門境內多個目標，「青年運動將為其行為付出沉重代價」。

青年運動軍方於當地時間7日也證實遇襲，並簡短表示葉門防空部隊有效對抗以色列侵略，且稱動用「大量國產地對空飛彈攔截密集攻擊」。

目前葉門方面尚未通報是否造成傷亡及人數。

這次空襲正值以色列總理內唐亞胡7日將於華府拜訪美國總統川普。