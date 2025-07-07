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鎖定青年運動目標 以軍空襲葉門3港口和1發電廠

中央社／ 耶路撒冷7日綜合外電報導

以色列軍方今天清晨表示，以色列空襲葉門叛軍青年運動（Huthi）占據的3個港口及1座發電廠，這是以色列近一個月來首度對葉門發動攻擊。

路透社報導，以色列軍方補充說，由於青年運動多次攻擊以色列，以軍對荷台達（Hodeidah）、拉斯伊薩（Ras Isa）和薩利弗（Salif）等港口及拉斯坎提布（Ras Qantib）發電廠發動空襲，作為回應。

此外，以色列也對停泊在拉斯伊薩港的銀河領袖號（Galaxy Leader）貨船發動攻擊；這艘貨船於2023年底遭青年運動劫持。

以軍表示：「青年運動恐怖政權的部隊在這艘船上安裝雷達系統，藉此監控國際海域的船隻，以推動青年運動恐怖政權的活動。」

青年運動旗下的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，以色列對這3個葉門港口的居民發出撤離警告後，對荷台達港發動一連串空襲。

在以色列發動攻擊數小時前，一艘船隻在荷台達港外海的紅海遇襲，船員因船艙進水而棄船逃生。

目前尚無任何團體宣稱對此攻擊負責，但海事安全公司安布雷（Ambrey）表示，這艘船隻的特徵符合青年運動攻擊目標的典型樣貌。

自2023年10月加薩戰爭爆發以來，與伊朗結盟的青年運動已多次向以色列及紅海船隻發動攻擊，以聲援巴勒斯坦，而這些行動也干擾了全球貿易。

朝以色列發射的數十枚飛彈和無人機大多都被攔截或未能命中目標，以色列則發動一連串報復攻擊作為回應。

以色列 伊朗

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