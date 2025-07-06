以色列多地響空襲警報！以軍攔截來自葉門飛彈 青年運動稱發射彈道飛彈
以色列軍方表示，以軍今天凌晨攔截一枚從葉門發射、朝向以國的飛彈，以色列多地響起空襲警報。
路透社報導，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發言人數小時後發表聲明指出，該組織朝以色列中部雅法（Jaffa）地區發射一枚彈道飛彈。
以色列警告青年運動，若該組織持續攻擊以國，以方將實施海空封鎖。青年運動聲稱，攻擊以色列是為了聲援加薩（Gaza）的巴勒斯坦人。
青年運動與伊朗結盟，控制了葉門部分地區。自2023年10月以色列在加薩發動戰爭以來，青年運動持續對以國及紅海航運開火，擾亂了全球貿易。
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