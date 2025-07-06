以色列多地響空襲警報！以軍攔截來自葉門飛彈 青年運動稱發射彈道飛彈

伊朗1979年伊斯蘭革命領袖何梅尼之孫哈桑，憑藉家族血統與溫和改革形象，被視為最高領袖潛在繼承人，只是未達「大阿亞圖拉」門檻，宗教正當性不足，他與革命衛隊關係疏遠，保守派對他嚴加防範。在軍權主導、體制封閉的格局中，他能否突破封鎖、繼承革命衣缽，還是被排除在決策核心之外，成為伊朗轉型困局中的過場人物？

2025-07-06 10:00