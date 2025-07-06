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哈米尼現身宗教儀式 伊朗以色列交戰後首度露面

中央社／ 德黑蘭5日綜合外電報導

伊朗國營媒體報導，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）今天公開露面，這是伊朗日前與以色列爆發為期12天的戰爭以來，哈米尼首度出現在公眾視野。

法新社報導，伊朗國營電視台播放的畫面中可見，哈米尼現身一座清真寺，向信徒致意並接受群眾歡呼。哈米尼上週曾透過預錄影片發表談話，但自以色列6月13日突然對伊朗發動空襲掀起衝突以來，一直未曾公開露面。

先前有消息指出，自伊朗與以色列爆發12天空戰之初，哈米尼便藏身一處「安全地點」；這場衝突造成伊朗數名高階指揮官和核子科學家喪命。

國營電視台播放的畫面顯示，許多人出席紀念什葉派穆斯林曆法中最神聖節日「阿舒拉節」（Ashura）的儀式，當哈米尼步入舉行多項政府活動的大廳時，現場民眾高呼口號。

畫面中可見86歲的哈米尼在舞台上一身黑衣，台下群眾揮舞拳頭，高喊：「我們血管裡的熱血，獻給我們的領袖！」

哈米尼在戰爭期間避免公開露面，顯然是出於安全考量。

在6月26日這天，哈米尼在國營電視台播放的預錄談話中承諾，就算美國總統川普（Donald Trump）聲聲呼籲，伊朗也絕對不會投降。

以色列 伊朗

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