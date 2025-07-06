哈瑪斯點頭 加薩本周可能達成停火協議

經過多方折衷及討價還價，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯四日終於接受加薩六十天停火及釋放以色列人質的協議框架。美國總統川普說，本周就可能達成加薩停火協議。

華爾街日報四日報導，參與談判的阿拉伯國家官員說，該框架由川普的中東特使威科夫、埃及和卡達等調解國擬定，其中一項條款要求哈瑪斯釋放十名倖存人質，交換遭以色列關押的一批巴勒斯坦囚犯。

官員還說，一旦達成，將立即啟動由美國支持的以哈談判，旨在讓加薩永久停戰。

哈瑪斯四日已向中間人傳達其對美國斡旋停火提案的回應，表示願完全準備好及認真就實施該框架機制，立即展開新一輪談判。

哈瑪斯在官網說，已完成內部磋商，並與巴勒斯坦各派別和部隊討論調解人員提出的最新方案，「哈瑪斯運動已回應兄弟般的調解人員，並且以正面態度答覆。哈瑪斯已充分準備好以高度嚴肅態度，立即就實施這個框架的機制進入新一輪談判」。

川普在空軍一號上，被記者問及哈瑪斯已正面回應加薩停火談判提案，他對此說「那很好。他們還沒有向我匯報情況。我們必須盡快解決此事。我們必須對加薩問題採取行動」。川普還說對達成協議「非常樂觀」，但稱「每天情況不同」。

以色列總理內唐亞胡正承受其國內的龐大壓力，四日已矢言將帶回所有仍受困在加薩的人質；他預定七日在華府會晤川普。

根據華爾街日報取得的前述框架副本，內容提到擔保國及調解國，即美國、埃及和卡達，將確保以哈停火持續六十天，並就永久停火的必要安排展開認真討論，還規定停火協議由美國總統親自宣布。

據悉該框架其中一項條款，是在以色列認為仍倖存的約廿名人質中，哈瑪斯將釋放十人，並交還部分已故人質的遺體。哈瑪斯將在協議簽署第一天先釋放八名人質，在第五十天後釋放兩名人質。

以方則將釋放其扣押的大量巴勒斯坦人，並承諾停火六十天。期間以軍將逐步撤離加薩部分地區，也將有更多人道物資進入加薩，但尚不清楚屆時如何分發這些物資。

威科夫及白宮發言人均婉拒對此置評。

哈瑪斯堅持任何協議都必須以「結束（以哈加薩）戰爭」為終極目標，但以色列不僅斷然拒絕，更揚言徹底鏟除哈瑪斯，因此近幾個月來以哈談判一直陷入僵局，以軍同時不斷擴大在加薩的軍事行動。

哈瑪斯接受該框架，不過以哈雙方簽署前，還須敲定後續步驟，包括以色列將提交其希望獲釋的人質名單，並就獲釋巴囚的身分與人數達共識。

法新社五日引述加薩民防機構報導，以軍在加薩的行動當天又造成至少卅二人喪命。哈瑪斯前年十月突襲以色列，造成多為平民的一二一九人喪生；二五一名人質被綁架，其中四十九人仍在加薩，以軍說廿七人已身亡。以色列報復攻勢則已在加薩致使逾五點七萬人喪命。