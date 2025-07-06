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川普：伊朗仍未同意核計畫受檢 也未放棄提煉濃縮鈾

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普四日在空軍一號對媒體說，伊朗至今未同意其核計畫受檢或放棄提煉濃縮鈾。聯合國核監督機關國際原子能總署（ＩＡＥＡ）同日表示，伊朗中止和該機構合作後，ＩＡＥＡ的檢查員已撤離伊朗。

伊朗三處從事鈾濃縮的核設施在六月的十二天戰爭期間遭美國轟炸。川普四日在白宮慶祝獨立日後搭機前往新澤西州途中說，他認為伊朗核計畫已永久受挫，「我想他們將必須在別的地點（重新）開始（核計畫）。若他們真的開始，將是個問題」。

川普說，他不會放任德黑蘭重啟核計畫，還說伊朗想和他會晤。川普也說，他七日在白宮會見來訪的以色列總理內唐亞胡時，兩人將討論伊朗問題。

伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇三日曾向美國國家廣播公司（ＮＢＣ）說，伊朗支持外交手段，「我們支持對話」，展現願意與美重回談判桌。

伊朗國會六月通過法律讓德黑蘭暫停與ＩＡＥＡ合作，伊朗總統裴澤斯基安七月二日頒布該法。ＩＡＥＡ四日在社群媒體Ｘ宣布，該機構檢查員已平安從伊朗啟程返回位於維也納的總部；紐約時報同日報導，形同伊朗阻擋對其爭議性核計畫的國際監督。

伊朗官員批評ＩＡＥＡ漠視美以攻擊伊朗核設施，也抨擊該機構六月十二日通過決議指控伊朗不遵守核子相關義務，成為以色列該月十三日起襲伊的「藉口」之一。伊朗國會議員對恢復與ＩＡＥＡ合作的條件有二，即確保其核計畫和科學家安全，並承認伊朗具有國際法權利可提煉濃縮鈾。

專家警告，攻擊伊朗核設施可能只是促使伊朗將其核計畫藏到地底，讓外界更難判斷伊朗是否正打造核武。川普曾稱，美以空襲已徹底摧毀伊朗核計畫。ＩＡＥＡ署長葛羅西等人較謹慎，指出伊朗濃縮鈾還不知去向，核計畫可能只是被拖慢。

路透四日報導，伊朗大部分濃縮鈾現況不明，包括提煉到純度百分之六十、接近武器級的逾四百公斤濃縮鈾。僅需提煉到百分之三至百分之五即可供電廠發電，製造核彈則須百分之九十。紐時報導，ＩＡＥＡ五月已提報告說，儘管沒證據顯示伊朗在打造核武，但前述高度濃縮鈾庫存，可能使德黑蘭能製造數枚核彈。

伊朗已拒絕葛羅西造訪在以伊戰爭遭轟炸的核設施。美國太空科技公司馬薩爾科技六月廿九日拍攝的衛星影像顯示，伊朗福爾多核廠址的現場仍繼續作業。葛羅西六月廿七日曾說，伊朗儘管多處核設施受損，恐怕仍能夠在數個月內開始生產濃縮鈾。

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