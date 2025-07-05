影／以軍飛彈襲擊德黑蘭畫面曝光！汽車被炸飛、平民受波及

以伊戰爭雖已結束超過一周，伊朗媒體仍持續發布以軍空襲畫面。每日電訊報與以色列媒體Ynetnews報導，伊朗多家媒體4日曝光的影像顯示，以軍2枚飛彈擊中德黑蘭一棟建築與繁忙路口，多輛汽車當場被炸飛。

伊朗方面表示，塔吉里什（Tajrish）社區6月15日遭到攻擊，造成17名平民死亡，死者據報包括一名3歲兒童、一名16歲少年和一名孕婦，另有46人受傷。

根據畫面與伊朗媒體報導，以軍的目標疑為沙赫爾銀行（Shahr Bank）一處分行上層的清真寺事務中心辦公室。第一枚飛彈摧毀該棟大樓的頂部三層，第二枚飛彈則命中附近路面的車陣，造成巨大的彈坑，多輛汽車被掀飛，碎片四散後如雨落下，壓毀多輛車並波及平民。

BBC事實核實（BBC Verify）資深記者薩爾達里扎德（Shayan Sardarizadeh）在「X」表示，有人聲稱是AI生成的假影片，但這支影像是真的，且提出許多證據佐證。

THREAD: There have been questions about this video published by Iranian media today, which shows a deadly Israeli strikes on Tehran's Tajrish district on 15 June, with claims that the video is AI-generated and fake.



But the video is real and can be corroborated. Here's why. pic.twitter.com/gE8xCmxjaT — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) 2025年7月4日

以色列軍方隔天宣稱，在同一個區域的空襲中擊斃4名伊朗資深情報官員，包括革命衛隊（IRGC）情報部門負責人。BBC波斯語服務指出，IRGC和情報部的資深安全官員曾在塔吉里什一處非官方地點開會，「以降低遭襲風險」。

新曝光的畫面顯示以軍飛彈襲來時，摩托車騎士與汽車乘客在內的平民正在等紅燈。此次攻擊也波及伊朗官員所稱的德黑蘭主要輸水幹管，迫使當局耗費48小時才完成緊急搶修。

一位伊朗網友寫道：「以色列聲稱只針對軍事設施，卻對準等紅燈的平民百姓車輛開火，還炸毀德黑蘭的主要輸水管線，讓人在炎熱的6月天裡沒水可用。」

政治活動人士曼蘇里（Azar Mansouri）表示，該畫面清楚證明針對伊朗平民的戰爭罪行。她批評以軍聲稱攻擊與平民無關，「但這裡是塔吉里什廣場，數十名平民烈士與傷者，恐怖時刻，這是一場針對伊朗人民的明顯罪行。」