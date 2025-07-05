快訊

豐原五口命案！姊妹「當車還債」畫面曝 關鍵團長為討錢衝當鋪找人

美媒：台積電美國廠再陷職場歧視爭議！本周又有員工提集體訴訟

老主機可以配「新顯示卡」嗎？網苦勸曝1原因：放過老CPU吧

聽新聞
0:00 / 0:00

影／以軍飛彈襲擊德黑蘭畫面曝光！汽車被炸飛、平民受波及

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗多家媒體4日曝光的影像顯示，以軍6月15日發射的2枚飛彈擊中德黑蘭一棟建築與繁忙路口，多輛汽車當場被炸飛。照片擷取自 X / Shayan Sardarizadeh
伊朗多家媒體4日曝光的影像顯示，以軍6月15日發射的2枚飛彈擊中德黑蘭一棟建築與繁忙路口，多輛汽車當場被炸飛。照片擷取自 X / Shayan Sardarizadeh

以伊戰爭雖已結束超過一周，伊朗媒體仍持續發布以軍空襲畫面。每日電訊報與以色列媒體Ynetnews報導，伊朗多家媒體4日曝光的影像顯示，以軍2枚飛彈擊中德黑蘭一棟建築與繁忙路口，多輛汽車當場被炸飛。

伊朗方面表示，塔吉里什（Tajrish）社區6月15日遭到攻擊，造成17名平民死亡，死者據報包括一名3歲兒童、一名16歲少年和一名孕婦，另有46人受傷。

根據畫面與伊朗媒體報導，以軍的目標疑為沙赫爾銀行（Shahr Bank）一處分行上層的清真寺事務中心辦公室。第一枚飛彈摧毀該棟大樓的頂部三層，第二枚飛彈則命中附近路面的車陣，造成巨大的彈坑，多輛汽車被掀飛，碎片四散後如雨落下，壓毀多輛車並波及平民。

BBC事實核實（BBC Verify）資深記者薩爾達里扎德（Shayan Sardarizadeh）在「X」表示，有人聲稱是AI生成的假影片，但這支影像是真的，且提出許多證據佐證。

以色列軍方隔天宣稱，在同一個區域的空襲中擊斃4名伊朗資深情報官員，包括革命衛隊（IRGC）情報部門負責人。BBC波斯語服務指出，IRGC和情報部的資深安全官員曾在塔吉里什一處非官方地點開會，「以降低遭襲風險」。

新曝光的畫面顯示以軍飛彈襲來時，摩托車騎士與汽車乘客在內的平民正在等紅燈。此次攻擊也波及伊朗官員所稱的德黑蘭主要輸水幹管，迫使當局耗費48小時才完成緊急搶修。

一位伊朗網友寫道：「以色列聲稱只針對軍事設施，卻對準等紅燈的平民百姓車輛開火，還炸毀德黑蘭的主要輸水管線，讓人在炎熱的6月天裡沒水可用。」

政治活動人士曼蘇里（Azar Mansouri）表示，該畫面清楚證明針對伊朗平民的戰爭罪行。她批評以軍聲稱攻擊與平民無關，「但這裡是塔吉里什廣場，數十名平民烈士與傷者，恐怖時刻，這是一場針對伊朗人民的明顯罪行。」

以色列 伊朗

延伸閱讀

雙普才通話完…俄539架無人機11枚飛彈襲烏 開戰來最大規模

海馬士飛彈連成軍 顧立雄：強化精準打擊能力嚇阻戰爭

伊朗暫停合作原能總署 法案反映「大眾的憂慮與憤怒」

以色列點名大陸「敦促伊朗收斂核計畫」 陸外交部這樣回應

相關新聞

影／以軍飛彈襲擊德黑蘭畫面曝光！汽車被炸飛、平民受波及

以伊戰爭雖已結束超過一周，伊朗媒體仍持續發布以軍空襲畫面。每日電訊報與以色列媒體Ynetnews報導，伊朗多家媒體4日曝...

加薩物資站5周逾600巴人遇害 人道基金會被爆向平民開槍

以色列與美國成立的「加薩人道基金會」（GHF）自5月底運作以來，不斷傳出有等待救助的民眾無故遭槍擊死亡，加薩衛生部表示5...

BBC逾百記者控訴公司高層偏見：被迫雙標幫以色列宣傳

英國廣播公司（BBC）日前遭113名公司記者匿名連署控訴，公司在報導以巴衝突時展現出「制度性偏見與審查」，指控BBC的做...

川普施壓見效？哈瑪斯「正面回應」停火60天提案 以方：已收到

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯4日表示，已對加薩走廊停火60天的新提議做出積極回應，並準備立即展開談判以落實該協議。

哈瑪斯願停火？ 川普：24小時內揭曉

美國總統川普四日說，很可能在廿四小時內就會知道巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯是否同意接受他的「最終提案」，即關於以哈在加薩停火。

專注中東事務 魯比歐取消訪日韓

日經亞洲四日報導，美國國務卿魯比歐為了專注處理中東事務，已取消原定以國務卿身分首次對日本和南韓的訪問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。