川普施壓見效？哈瑪斯「正面回應」停火60天提案 以方：已收到

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯4日表示，已對加薩走廊停火60天的新提議做出積極回應，並準備立即展開談判以落實該協議。

紐約時報與NBC新聞報導，哈瑪斯發表聲明指出，該組織已完成與巴勒斯坦各派系及勢力就調解方最新提議的內部磋商，並「已向調解方提交積極回應」。哈瑪斯還補充，該組織「充分準備立即展開有關落實此框架機制的談判。」

半島電視台引述以色列媒體報導，以方已收到哈瑪斯的回應，目前正在審查細節。

目前尚不清楚哈瑪斯是否對該提議提出重大修改要求，以及雙方是否能輕易彌合分歧，抑或這些分歧將成為新障礙。以哈雙方過去曾多次接近達成此類協議，但最終多因細節問題在最後一刻破局。

根據此前新聞，美國總統川普1日指稱，以色列已接受與哈瑪斯停火60天所需的條件，屆時雙方都會在這2個月致力結束戰爭。4日進一步表示，很可能在24小時內就會知道哈瑪斯是否同意接受他的「最終提案」。

該提議包含人質換囚犯的安排，以及進行談判實現永久結束加薩戰爭，但以哈雙方達成協議的主要障礙在於停火的永久性。哈瑪斯堅持，必須在釋放所有剩餘人質之前，實現戰爭永久結束。以國總理內唐亞胡卻表示，必須拆解哈瑪斯的軍事與治理能力。