快訊

影／恐嚇京華城案檢察官遭羈押！護理師與版主上囚車影像曝光

不只日本地震！上午7：12花蓮外海規模4.6地震 最大震度2級

末日預言 國人赴日團遊少兩成 業者在暑假砍價救市

哈瑪斯：準備「立即」就加薩停火提議展開談判

中央社／ 加薩市4日綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天指出，準備「立即」就加薩停火提議展開談判。

法新社報導，加薩戰爭進入第21個月之際，哈瑪斯與其他巴勒斯坦派系進行磋商後做了這項宣布，而以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也即將前往華府訪問，美國總統川普正推促終結以哈戰爭。

哈瑪斯聲明指出，他們準備立即認真地參與談判，以制定機制落實調停者提出美國所支持的停火草案條款。

哈瑪斯的盟友伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）表示支持停火談判，但要求「保證」以色列在加薩人質獲釋後「不會再發動侵略」。

以哈前兩次停火由卡達、埃及和美國居中斡旋，期間戰鬥短暫停止，也見到以色列人質獲釋以交換巴勒斯坦囚犯。

尼坦雅胡承受國內龐大壓力下今天矢言，將帶回所有被羈押在加薩的人質。

以色列 伊朗

延伸閱讀

哈瑪斯是否接受停火新方案 川普估24小時內揭曉

川普稱以色列同意60天停火 籲哈瑪斯接受「否則只會更糟」

宣稱以色列接受停火60天 川普：盼哈瑪斯接受協議

以軍宣布：擊斃哈瑪斯創始軍頭 10月7日恐怖行動主謀

相關新聞

哈瑪斯願停火？ 川普：24小時內揭曉

美國總統川普四日說，很可能在廿四小時內就會知道巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯是否同意接受他的「最終提案」，即關於以哈在加薩停火。

專注中東事務 魯比歐取消訪日韓

日經亞洲四日報導，美國國務卿魯比歐為了專注處理中東事務，已取消原定以國務卿身分首次對日本和南韓的訪問。

哈瑪斯是否接受停火新方案 川普估24小時內揭曉

美國總統川普今天表示，很可能24小時內就會知道巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）是否同意接受他所謂的「最終提案」，內容...

以軍空襲加薩再添數十死 哈瑪斯尋求停火保障

一名與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）關係密切的人士今天指出，哈瑪斯正尋求保證，確保美國支持的加薩停火新方案仍促成戰爭結...

UN專家批企業助長以色列「實施種族滅絕」 激起以國強烈反彈

聯合國人權專家艾班尼斯（Francesca Albanese）今天在一份報告裡，譴責「從以色列非法佔領、種族隔離乃至種族...

尼坦雅胡首次視察哈瑪斯突襲地 誓言接回所有人質

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在哈瑪斯武裝分子越境突襲後，今天首次視察加薩走廊附近的尼爾奧茲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。