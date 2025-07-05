哈瑪斯願停火？川普：24小時內揭曉

美國總統川普四日說，很可能在廿四小時內就會知道巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯是否同意接受他的「最終提案」，即關於以哈在加薩停火。

川普還說，已和沙烏地阿拉伯商討擴大他二○二○年第一任亞伯拉罕協議。該協議已讓阿聯、巴林、蘇丹及摩洛哥等以穆斯林為主的國家和以色列關係正常化。

川普一日指稱，以色列已接受與哈瑪斯停火六十天所需的條件，屆時雙方都會在這兩個月致力結束戰爭。但兩位以色列官員提到，仍正擬定相關細節。

川普四日被問到哈瑪斯是否已同意最新的停火協議架構時答道，「我們拭目以待，接下來廿四小時我們就會知道」。接近哈瑪斯的消息人士三日說，哈瑪斯正尋求各方給予明確保證：美國支持的新停火方案將促成以色列結束自前年十月以來在加薩的戰爭。哈瑪斯同日聲明，正跟巴勒斯坦其他派系磋商川普的停火提案。