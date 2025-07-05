專注中東事務 魯比歐取消訪日韓

日經亞洲四日報導，美國國務卿魯比歐為了專注處理中東事務，已取消原定以國務卿身分首次對日本和南韓的訪問。

魯比歐原本可望七日抵東京，展開他自一月就任以來首次亞洲行，但已通知日本與南韓政府延後行程。他原定在日本會晤首相石破茂與外務大臣岩屋毅，將討論美國關稅與中東情勢，以及中國大陸、俄羅斯與北韓相關議題。

魯比歐將改為出席美國總統川普與以色列總理內唐亞胡預定七日在華府的會談。消息人士說，美國國務院官員二日在會議中決定取消行程，加薩的停火談判似乎有所進展。

魯比歐原計畫在赴馬來西亞途中訪問日韓，並於十、十一日在馬來西亞出席東協（ＡＳＥＡＮ）和東亞國家外長會議。

美國南加大教授葛羅斯曼說，取消的決定反映出魯比歐因兼任國務卿與白宮國安顧問分身乏術帶來的問題。

葛羅斯曼還說，川普政府在美國重要盟友日本與南韓正需加強與美國關係之際，卻選擇放任不管，尤其在貿易關稅爭議不斷，以及傳出華府打算從這些盟國撤離美軍的傳聞下。

另外，一位南韓總統辦公室官員三日也對韓媒說，鑒於美國國內的各種情勢，魯比歐在不久的將來不太可能訪韓。該官員說，美韓原本討論安排魯比歐下周訪問首爾的可能性，但已暫時作罷，不過雙方仍將持續磋商進行高層交流。

由於南韓六月就任的新總統李在明仍尚未任命新外長，還需國會人事聽證等作業，因此若魯比歐來訪，咸認為韓方會由國家安保室長魏聖洛對口。