聽新聞
0:00 / 0:00

專注中東事務 魯比歐取消訪日韓

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國國務卿魯比歐原本可望七日抵東京，展開他自一月就任以來首次亞洲行，但已通知日本與南韓政府延後行程。美聯社
美國國務卿魯比歐原本可望七日抵東京，展開他自一月就任以來首次亞洲行，但已通知日本與南韓政府延後行程。美聯社

日經亞洲四日報導，美國國務卿魯比歐為了專注處理中東事務，已取消原定以國務卿身分首次對日本南韓的訪問。

魯比歐原本可望七日抵東京，展開他自一月就任以來首次亞洲行，但已通知日本與南韓政府延後行程。他原定在日本會晤首相石破茂與外務大臣岩屋毅，將討論美國關稅與中東情勢，以及中國大陸、俄羅斯與北韓相關議題。

魯比歐將改為出席美國總統川普以色列總理內唐亞胡預定七日在華府的會談。消息人士說，美國國務院官員二日在會議中決定取消行程，加薩的停火談判似乎有所進展。

魯比歐原計畫在赴馬來西亞途中訪問日韓，並於十、十一日在馬來西亞出席東協（ＡＳＥＡＮ）和東亞國家外長會議。

美國南加大教授葛羅斯曼說，取消的決定反映出魯比歐因兼任國務卿與白宮國安顧問分身乏術帶來的問題。

葛羅斯曼還說，川普政府在美國重要盟友日本與南韓正需加強與美國關係之際，卻選擇放任不管，尤其在貿易關稅爭議不斷，以及傳出華府打算從這些盟國撤離美軍的傳聞下。

另外，一位南韓總統辦公室官員三日也對韓媒說，鑒於美國國內的各種情勢，魯比歐在不久的將來不太可能訪韓。該官員說，美韓原本討論安排魯比歐下周訪問首爾的可能性，但已暫時作罷，不過雙方仍將持續磋商進行高層交流。

由於南韓六月就任的新總統李在明仍尚未任命新外長，還需國會人事聽證等作業，因此若魯比歐來訪，咸認為韓方會由國家安保室長魏聖洛對口。

中東 以色列 內唐亞胡 南韓 川普 日本 李在明 華府 關稅 魯比歐

延伸閱讀

亞洲這國搶第2談好川普關稅協議？金融時報曝「最快這周拍板」

挺川普說法 魯比歐：伊關鍵核設施已毀 加巴德：伊重建需數年

美襲伊朗核設施 魯比歐稱「德黑蘭距擁核更遠」受損情形曝光

美國務卿：如果伊朗打電話來 美國已準備好達成和平

相關新聞

哈瑪斯願停火？川普：24小時內揭曉

美國總統川普四日說，很可能在廿四小時內就會知道巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯是否同意接受他的「最終提案」，即關於以哈在加薩停火。

專注中東事務 魯比歐取消訪日韓

日經亞洲四日報導，美國國務卿魯比歐為了專注處理中東事務，已取消原定以國務卿身分首次對日本和南韓的訪問。

哈瑪斯是否接受停火新方案 川普估24小時內揭曉

美國總統川普今天表示，很可能24小時內就會知道巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）是否同意接受他所謂的「最終提案」，內容...

以軍空襲加薩再添數十死 哈瑪斯尋求停火保障

一名與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）關係密切的人士今天指出，哈瑪斯正尋求保證，確保美國支持的加薩停火新方案仍促成戰爭結...

UN專家批企業助長以色列「實施種族滅絕」 激起以國強烈反彈

聯合國人權專家艾班尼斯（Francesca Albanese）今天在一份報告裡，譴責「從以色列非法佔領、種族隔離乃至種族...

尼坦雅胡首次視察哈瑪斯突襲地 誓言接回所有人質

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在哈瑪斯武裝分子越境突襲後，今天首次視察加薩走廊附近的尼爾奧茲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。