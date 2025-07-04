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伊拉克庫德族安全部隊：無人機在美軍駐地附近遭擊落

中央社／ 阿比爾4日綜合外電報導

伊拉克庫德族安全部隊稱，一架無人機昨晚在靠近阿比爾（Arbil）機場時遭到攔截。該機場位於伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）自治區，駐有由美國主導的反聖戰組織聯盟部隊。

法新社報導，庫德斯坦自治區反恐部門說：「晚上9時58分，1架裝有炸藥的無人機在阿比爾國際機場附近被擊落，未造成人員傷亡和財產損失。」

阿比爾機場內設有國際反聖戰組織聯盟的軍事基地，過去幾年曾頻繁成為火箭彈和無人機攻擊的目標。

1名美國國防部官員告訴法新社，「我們得知阿比爾空軍基地外發生一起無人機（UAV）爆炸事件」，「此事件正在調查中」。

他說：「所有美國人員均已確認無虞。基地和地域的美國資產皆未受損，也無人員受傷。」

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