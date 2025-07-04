快訊

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

以軍空襲加薩再添數十死 哈瑪斯尋求停火保障

中央社／ 開羅3日綜合外電報導
一名與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）關係密切的人士今天指出，哈瑪斯正尋求保證，確保美國支持的加薩停火新方案仍促成戰爭結束。 法新社
一名與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）關係密切的人士今天指出，哈瑪斯正尋求保證，確保美國支持的加薩停火新方案仍促成戰爭結束。 法新社

一名與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）關係密切的人士今天指出，哈瑪斯正尋求保證，確保美國支持的加薩停火新方案仍促成戰爭結束。醫護人員表示以色列在加薩的空襲再添數十死。

路透社報導，以色列官員稱以哈開戰近21個月來，目前達成停火與人質協議的可能性很高。

在美國促成停火結束以色列與伊朗為期12天交戰後，推動加薩停戰的努力也開始加速。然而據加薩當地衛生部門表示，以色列對加薩的猛烈空襲不減，3日造成至少59人死亡。

美國總統川普7月1日表示，以色列已接受與哈瑪斯進行60天停火所需的條件，雙方將在此期間努力終結戰爭。

一名接近哈瑪斯的消息人士表示，哈瑪斯正尋求明確保證，確保停火最終能讓戰爭結束；兩名以色列官員則說相關細節還在協商。

哈瑪斯在今晨發表聲明指出，他們正與其他巴勒斯坦派別就停火提案磋商，會商結束後再向各方調解者提交正式回覆。根據埃及的國安消息人士透露，埃及與卡達的斡旋人員正試圖爭取美國及國際社會保證，以確保未來能持續就戰爭終結展開談判，以說服哈瑪斯接受這項為期兩個月停火方案。

一名接近總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的以色列高層表示，政府已完成批准停火協議的準備作業；另有知情人士透露，以色列方面預期哈瑪斯將於4日前做出回應，若回應正面，以色列代表團將參與間接談判讓協議敲定。

一名熟悉談判內容的官員今天透露，這項提案將分階段釋放10名仍活著的以色列人質，並歸還另外18人的遺體，換取被以色列關押的巴勒斯坦囚犯。據信加薩剩餘的50名人質中約有20人仍在世。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 空襲 美國

延伸閱讀

川普稱以色列同意60天停火 籲哈瑪斯接受「否則只會更糟」

宣稱以色列接受停火60天 川普：盼哈瑪斯接受協議

以軍宣布：擊斃哈瑪斯創始軍頭 10月7日恐怖行動主謀

防空飛彈快打完？以色列最多撐10至12天 專家點停火關鍵恐在這

相關新聞

哈瑪斯是否接受停火新方案 川普估24小時內揭曉

美國總統川普今天表示，很可能24小時內就會知道巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）是否同意接受他所謂的「最終提案」，內容...

以軍空襲加薩再添數十死 哈瑪斯尋求停火保障

一名與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）關係密切的人士今天指出，哈瑪斯正尋求保證，確保美國支持的加薩停火新方案仍促成戰爭結...

UN專家批企業助長以色列「實施種族滅絕」 激起以國強烈反彈

聯合國人權專家艾班尼斯（Francesca Albanese）今天在一份報告裡，譴責「從以色列非法佔領、種族隔離乃至種族...

尼坦雅胡首次視察哈瑪斯突襲地 誓言接回所有人質

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在哈瑪斯武裝分子越境突襲後，今天首次視察加薩走廊附近的尼爾奧茲...

五角大廈：美軍六月空襲後 伊朗核計畫估倒退2年

美國國防部首席發言人帕內爾二日在記者會上表示，根據所收集的情報資料顯示，美軍六月空襲伊朗的三處關鍵設施，已使伊朗核子計畫...

以色列空襲學校避難所！加薩民防機構曝：已25死

加薩走廊民防機構指出，以色列部隊今天至少造成當地25人喪命，其中12人死於以軍對一所學校的空襲。加薩戰爭爆發將近兩年，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。