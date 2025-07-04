以軍空襲加薩再添數十死 哈瑪斯尋求停火保障

一名與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）關係密切的人士今天指出，哈瑪斯正尋求保證，確保美國支持的加薩停火新方案仍促成戰爭結束。醫護人員表示以色列在加薩的空襲再添數十死。

路透社報導，以色列官員稱以哈開戰近21個月來，目前達成停火與人質協議的可能性很高。

在美國促成停火結束以色列與伊朗為期12天交戰後，推動加薩停戰的努力也開始加速。然而據加薩當地衛生部門表示，以色列對加薩的猛烈空襲不減，3日造成至少59人死亡。

美國總統川普7月1日表示，以色列已接受與哈瑪斯進行60天停火所需的條件，雙方將在此期間努力終結戰爭。

一名接近哈瑪斯的消息人士表示，哈瑪斯正尋求明確保證，確保停火最終能讓戰爭結束；兩名以色列官員則說相關細節還在協商。

哈瑪斯在今晨發表聲明指出，他們正與其他巴勒斯坦派別就停火提案磋商，會商結束後再向各方調解者提交正式回覆。根據埃及的國安消息人士透露，埃及與卡達的斡旋人員正試圖爭取美國及國際社會保證，以確保未來能持續就戰爭終結展開談判，以說服哈瑪斯接受這項為期兩個月停火方案。

一名接近總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的以色列高層表示，政府已完成批准停火協議的準備作業；另有知情人士透露，以色列方面預期哈瑪斯將於4日前做出回應，若回應正面，以色列代表團將參與間接談判讓協議敲定。

一名熟悉談判內容的官員今天透露，這項提案將分階段釋放10名仍活著的以色列人質，並歸還另外18人的遺體，換取被以色列關押的巴勒斯坦囚犯。據信加薩剩餘的50名人質中約有20人仍在世。