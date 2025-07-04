UN專家批企業助長以色列「實施種族滅絕」 激起以國強烈反彈

聯合國人權專家艾班尼斯（Francesca Albanese）今天在一份報告裡，譴責「從以色列非法佔領、種族隔離乃至種族滅絕」中獲利的企業。但她這份報告激起以國強烈反彈。

部分在報告中遭點名的企業也對內容提出異議。

法新社報導，艾班尼斯將她的報告提交聯合國人權理事會（UNHRC）。這份報告調查「支持以色列驅逐及置換巴勒斯坦人屯墾殖民計畫的企業機構」。

她主張，相關企業應終止所有導致、助長人權侵害與國際罪行的生意活動與業務關係。

以色列駐日內瓦的代表團則回應，艾班尼斯的報告是出自她「對以色列充滿偏執與仇恨的動機，意在讓以色列失去正當性」，還說這份報告「毫無法律根據，具誹謗性，且屬公然濫用職權」。

報告中被點名的瑞士礦業與商品交易巨擎嘉能可（Glencore）也譴責艾班尼斯的指控「無稽」。

艾班尼斯是聯合國特別報告員，負責1967年以來被占巴勒斯坦領域當地人的權狀況。

她在提交報告時以「末日般」形容加薩走廊與約旦河西岸的情況。

這份報告名為「從佔領經濟到種族滅絕經濟」。艾班尼斯告訴媒體，她和報告內點名的所有48間企業接洽，只有18間企業有回應，「更只有少數誠懇回應」；大多數都聲稱「毫無部當與不法」。

艾班尼斯說：「一直都有從暴力、殺戮裡得利的人員及組織。我報告所揭露的是一個體系，是個高度結構化、遍佈各處、根深柢固的系統，根本無法修補或改善，唯一的辦法就是將之摧毀。」