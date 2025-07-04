五角大廈：美軍六月空襲後 伊朗核計畫估倒退2年

美國國防部首席發言人帕內爾二日在記者會上表示，根據所收集的情報資料顯示，美軍六月空襲伊朗的三處關鍵設施，已使伊朗核子計畫倒退約一至二年。

衛報與ＡＢＣ新聞報導，帕內爾重申川普聲稱伊朗關鍵核設施已遭完全摧毀，但未進一步說明此項評估的來源，只表示來自國防部內部。他說：「我們已經讓他們的計畫倒退一到二年，至少部內的情報評估是這麼判斷的。」他向記者表示：「我認為我們估計大概接近二年。」

相較於川普斷言的破壞程度，帕內爾的說法顯得更為審慎。美國國防情報局初步評估報告指出，伊朗核子計畫僅延遲數個月。

衛報指出，美軍此次空襲引發大量爭議，主要源於川普聲稱已「徹底摧毀」伊朗核子設施，但他的說法未獲任何情報機構直接引用，因為這並非情報評估中所使用的措辭。

隨著美國情報機構持續提出新評估，伊朗核子計畫受損程度的全貌逐漸浮現。根據最新資料顯示，儘管尚不清楚福爾多濃縮設施本身是否坍塌，但內部的離心機已遭摧毀。

據二位知情人士透露，川普的顧問們使用這些資料，包括Ｂ-２轟炸機拍攝的影像來驗證衝擊波摧毀離心機的模擬模型，以及來自福爾多外部的以色列情報，作為替川普說法辯護的依據。