伊朗暗殺籠罩美政壇 新書揭「龐培歐2022年遇刺生死一瞬間」

即將上架的新書揭露,伊朗2022年差點在巴黎一間飯店成功刺殺龐培歐;川普去年打選戰時兩度閃過死神,但威脅無所不在,相關單位曾警告川普團隊小心毒物與無人機,並提醒他自拍時避免碰觸陌生人手機,以免遭化武攻擊。

根據新書「2024:川普如何重奪白宮,民主黨如何失去美國」(2024: How Trump Retook the White Houseand the Democrats Lost America,暫譯),川普及其高級顧問,尤其是前國務卿龐培歐(MikePompeo)2021年卸任後常面臨暗殺威脅。

「華盛頓郵報」(The Washington Post)日前報導,這是龐培歐2022年遇刺未遂事件首次曝光,書中指出龐培歐驚險脫困,但並未提供進一步細節。

書中也提到,川普及幕僚面臨的安全威脅大幅改變競選期間的行動方式及世界觀。

這些變化很大程度上源於川普遭到兩次暗殺未遂事件。新書指出,伊朗威脅尤其讓川普及幕僚陷入恐懼及焦慮,影響他們的日常思維,進而導致行程與動線出現重大變動。美國政府仍在調查這兩名企圖行刺者是否與伊朗有關,但迄今尚未發現任何關聯。

龐培歐在2023年的著作「絕不讓步」(Never Givean Inch)中寫道,一名伊朗伊斯蘭革命衛隊成員被控密謀暗殺川普第一任期的國安顧問波頓(JohnBolton),並計畫以100萬美元(約新台幣2889萬元)僱殺手暗殺他。

他在書中表示:「這次威脅只是卸任以來我和家人經歷的眾多威脅之一。雖然這裡必須省略細節,但其他美國人,例如一些前川普政府官員、美國高階軍事領導人以及一些普通美國民眾仍然在伊朗的暗殺名單上」。

「最令我們和家人不安的是,伊朗的暗殺行動沒有終止期限。」

川普今年1月撤銷龐培歐的維安隨扈。隨著美國與伊朗緊張加劇,當被問到是否考慮恢復龐培歐等前官員的安全保護時,白宮新聞秘書李威特(KarolineLeavitt)6月表示,「目前還沒有考慮」。

新書指出,伊朗只是2024年川普面對的眾多威脅之一,但這些威脅已完全改變他的競選模式。維安人員使川普在佛州的海湖俱樂部(Mar-A-Lago),成為如同軍營般的防守據點。

特勤局有次憂心川普的專機防禦系統不如空軍一號,容易成為飛彈攻擊目標,因此臨時更換座機。當川普繼續搭乘自己的專機時,特勤局開始安排「誘餌飛機」(decoy planes),並在他起飛時開車在跑道上尾隨,以防飛機遭攻擊。

新書指出,川普競選期間,威脅無所不在。他前往美墨邊境時,警方搜查沙漠,為找出曾在社群媒體上威脅他的人。某次川普在海湖俱樂部陽台,一名醉漢踉蹌地走向他時,特勤局也即時制止。

此外,相關單位曾警告川普團隊小心毒物與無人機,提醒他自拍時避免碰觸陌生人手機,以免接觸化學武器。他也因此在機場較少與支持者互動。

根據新書,川普的競選幕僚曾請求一架具備防禦裝備的專機,例如空軍波音757,但未獲回應。川普與團隊只好自保,相關做法包括在川普辦公室內裝設化武偵測器及出動炸彈偵測機器人巡邏海湖俱樂部草坪。

此外,競選主管還跟朋友借來一件防彈背心放在辦公桌下,部分工作人員則帶槍上班。

新書由道西(Josh Dawsey)、佩傑

(Tyler Pager)及阿恩斯多夫(Isaac Arnsdorf)這3位資深記者對數百人的採訪,當時的筆記、電子郵件、行事曆與錄音紀錄所撰。