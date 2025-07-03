川普稱「完全摧毀」伊朗核計畫 五角大廈最新評估：最多倒退2年
美國國防部首席發言人帕內爾（Sean Parnell）2日在記者會上表示，根據所收集的情報資料顯示，美軍6月空襲伊朗的3處關鍵設施，已使該國的核子計畫倒退約1至2年。
衛報與ABC新聞報導，帕內爾重申川普聲稱伊朗的關鍵核設施已遭完全摧毀，但未進一步說明此項評估的來源，只表示來自國防部內部。他說：「我們已經讓他們的計畫倒退1到2年，至少部內的情報評估是這麼判斷的。」他向記者表示：「我認為我們估計大概接近2年。」
相較於川普斷言的破壞程度，帕內爾的說法顯得更為審慎。美國國防情報局（DIA）根據初步評估的「低信心」報告指出，伊朗的核子計畫僅延遲數個月。
衛報指出，美軍此次空襲之所以引發大量爭議，主要源於川普聲稱已「徹底摧毀」伊朗的核子設施，但他的說法未獲任何情報機構直接引用，因為這並非情報評估中所使用的措辭。
隨著美國情報機構持續提出新評估，伊朗核子計畫受損程度的全貌逐漸浮現。根據最新資料顯示，儘管尚不清楚福爾多（Fordow）濃縮設施本身是否坍塌，但內部的離心機已遭摧毀。
據2位知情人士透露，川普的顧問們使用這些資料，包括B-2轟炸機拍攝的影像來驗證衝擊波摧毀離心機的模擬模型，以及來自福爾多外部的以色列情報，作為替川普說法辯護的依據。
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