伊朗暫停與國際原能總署合作

伊朗官方媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安二日頒布國會六月通過的法律，讓伊朗暫停與聯合國核子監督機關「國際原子能總署」（ＩＡＥＡ）合作。

紐約時報報導，伊朗此舉將禁止國際檢查人員監督伊朗的爭議核計畫，進一步加劇伊朗與ＩＡＥＡ的緊張。專家警告，伊朗核設施遭受以色列和美國空襲後，伊朗可能開始祕密研發核武。但伊朗切斷與ＩＡＥＡ的聯繫，也可能是一種策略，取得籌碼以便進行核計畫談判。

以色列六月十三日轟炸伊朗核設施，伊朗多名高階軍事指揮官和核子科學家喪生，開啟雙方戰火。以色列盟邦美國廿二日轟炸伊朗三處核設施，重創其核能力。以伊兩國最終在廿四日停火。

以色列與伊朗之間這場十二日戰爭，使得伊朗與ＩＡＥＡ的關係更加緊張。伊朗官員痛批ＩＡＥＡ對以色列和美國攻擊伊朗核設施「默不作聲」，也抨擊ＩＡＥＡ在六月十二日通過決議指控伊朗不遵守核子相關義務，成為以色列攻擊伊朗的藉口之一。

以伊停火隔天，伊朗國會以壓倒性票數通過暫停配合ＩＡＥＡ法案。伊朗負責法案審查的憲法監護委員會隨後批准。伊朗外交部發言人貝卡伊六月卅日表示，這項法案是反映「伊朗大眾的憂慮與憤怒」。

美國總統川普一再聲稱已「徹底摧毀」伊朗核計畫，但ＣＮＮ報導，六月廿九日拍攝的衛星影像顯示，被美國鑽地彈轟炸的伊朗福爾多核設施繼續在作業，現場有挖土機、吊車和人員。

伊朗已拒絕ＩＡＥＡ署長葛羅西造訪遭轟炸的核設施。葛羅西日前說，美國空襲未能徹底摧毀伊朗核計畫，伊朗可能在「數月內」重新開始生產濃縮鈾。