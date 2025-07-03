川普稱以色列願停火 籲哈瑪斯接受

美國總統川普一日表示，以色列已同意在加薩走廊實施六十天停火的必要條件，他也警告巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，應在局勢惡化前接受該協議。

川普在自家社群媒體真實社群發文說，美、以代表一日就加薩問題進行長時間、富有成果的會談，「以色列已同意敲定六十天停火的必要條件」；在六十天期間，「我們將與各方合作結束戰爭」。

川普說，希望哈瑪斯為了中東利益接受這項協議，「因為情況不會變好，只會更糟」。他說，持續與哈瑪斯直接接觸的調停國卡達、埃及為促成和平付出許多努力，將轉交該項最終提案。

一名美國官員說，以色列總理內唐亞胡七日將訪問華府與川普舉行會談。這將是川普一月回任以來，內唐亞胡第三次造訪白宮。川普一日上午向媒體說，將與內唐亞胡討論加薩等議題。

以色列戰略事務部長德默一日在華府與美國高官舉行會談，討論加薩停火可能性、伊朗問題等。以色列外交部長薩爾二日在社群媒體Ｘ說，以國官民絕大多數支持釋放人質的計畫，「若機會出現，勢必不能錯過！」他未直接提到川普發言。

巴勒斯坦武裝分子前年十月攻擊以色列時綁架二五一名人質，四十九人仍在加薩，以軍說其中廿七人已死亡。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，兩名美國政府官員說，停火協議尚要哈瑪斯同意。美聯社二日報導，哈瑪斯當天暗示，對與以國停火態度開放，但還未接受美方支持的提議。

哈瑪斯成員艾努努說，哈瑪斯對達成協議「準備好且認真以對」，願意接受任何「明確導向戰爭完全結束」的方案。美聯社指，哈瑪斯的回應堅持其一貫立場，即任何協議都要促成加薩戰爭終結，也讓最新停火提案能否實現讓戰事暫停一事存疑。

以哈開戰將近廿一個月來，雙方停火會談屢次因為協議是否要包括結束戰爭，而無法順利推進。哈瑪斯已說願意釋放剩餘人質，換取以軍完全撤軍和戰爭結束，但以色列說，唯有哈瑪斯投降、解除武裝並離開加薩，才願意讓戰爭落幕。

以軍一日更表示擴大在加薩軍事行動，加薩居民通報發生激烈槍戰和砲擊。加薩民防機構指出，以軍一日行動造成至少廿六人喪生，二日則至少十四人喪命。