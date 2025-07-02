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伊朗總統頒布法律 暫停與國際原子能總署合作

中央社／ 德黑蘭2日綜合外電報導
伊朗官方媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安今天頒布國會6月通過的法律，讓德黑蘭暫停與聯合國（UN）的核子監督機關「國際原子能總署」（IAEA）合作。路透
伊朗官方媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安今天頒布國會6月通過的法律，讓德黑蘭暫停與聯合國（UN）的核子監督機關「國際原子能總署」（IAEA）合作。路透

伊朗官方媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安今天頒布國會6月通過的法律，讓德黑蘭暫停與聯合國（UN）的核子監督機關「國際原子能總署」（IAEA）合作。

法新社報導，伊朗國營電視台今天表示，總統「裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）頒布了暫停與國際原子能總署合作的法律」。

以色列6月13日大規模轟炸伊朗核設施，並擊斃伊朗高階軍事指揮官和核子科學家，開啟雙方戰火。到了22日，以色列盟邦美國轟炸伊朗3處核設施，重創其核能力。以伊兩國最終在24日停火。

以色列與伊朗之間這場為期12天的前所未有戰爭，使得德黑蘭與國際原子能總署間的關係更加緊張。

伊朗官員痛批國際原子能總署對於以色列和美國攻擊伊朗核設施「默不作聲」，德黑蘭也抨擊國際原子能總署在6月12日通過決議指控伊朗不遵守核子相關義務，成為以色列攻擊伊朗的「藉口」之一。

伊朗已拒絕國際原子能總署署長葛羅西（RafaelGrossi）造訪在戰爭期間遭到轟炸的核設施。

以伊停火隔天，伊朗國會便以壓倒性票數通過暫停配合國際原子能總署的法案。伊朗負責法案審查的憲法監護委員會（Guardian Council）其後也予以批准。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）6月30日表示，國會通過的這份法案是反映「伊朗大眾的憂慮與憤怒」。

以色列 伊朗 核武 核能 核設施

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