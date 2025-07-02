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以色列點名大陸「敦促伊朗收斂核計畫」 陸外交部這樣回應

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人毛寧。（圖／取自大陸外交部官網）

以色列駐上海總領事白樂濰（Ravit Baer），日前呼籲大陸利用自身的政治和經濟影響力，敦促伊朗收斂軍事和核計畫。大陸外交部發言人毛寧2日指出，關於伊朗核問題，應當透過政治外交手段和平解決。大陸希望各方能夠相向而行，推動伊核問題重回政治解決的軌道。

央視新聞報導，毛寧表示，近期中東爆發了嚴重的衝突，事情本身的是非曲直是很清楚。中方希望實現持續有效的停火，推動中東地區重回和平與穩定。

彭博報導，以色列駐上海總領事白樂濰1日在上海表示，大陸是唯一有能力影響伊朗的國家，並稱如果大陸不購買伊朗的石油，伊朗就會崩潰。

報導指，白樂濰發表上述言論之際，以色列與中國大陸關係正因以色列在加薩的戰爭，以及上個月對伊朗的襲擊而陷入緊張。伊朗是北京在中東的重要合作夥伴。

在以色列和伊朗為期12天的戰爭中，伊朗的軍事和核設施遭到嚴重破壞，多位高級軍事指揮官和科學家被殺。在美國斡旋下，雙方於上周達成停火協議，但德黑蘭方面對停火協議的持久性表示懷疑，並稱準備對以色列的任何新一輪侵略行為進行報復。

彭博報導稱，伊朗在世界大國中的主要合作夥伴中國大陸和俄羅斯，都譴責以色列的襲擊，但幾乎沒有為德黑蘭提供支援。

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