美空襲關鍵核設施 伊朗外長坦言「造成嚴重破壞」仍在評估檢查

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）今天播出的訪問中表示，美國對伊朗關鍵的福爾多（Fordow）核設施的轟炸，已對該設施造成「嚴重且大規模的破壞」。

路透社報導，阿拉奇在專訪中表示：「沒有人確切知道福爾多發生了什麼事，但就目前所知，該設施已遭到嚴重且大規模的破壞。」

阿拉奇指出，伊朗原子能組織（AEOI）目前正進行評估與檢查，相關報告將提交給政府。

華盛頓郵報6月29日引述4名知悉美國政府內部機密情報的人士報導，根據截獲的伊朗內部通訊，伊朗對美國打擊德黑蘭核計畫造成的損害程度輕描淡寫。

美國總統川普（Donald Trump）稱這次空襲「徹底且完全摧毀」伊朗的核計畫；但是美國官員坦承，對於上週末美軍空襲所造成的損害，仍需時間才能做出全面評估。