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昔日文化中心…加薩海岸咖啡館毀於轟炸24死 社群媒體掀悼念潮

中央社／ 加薩市1日綜合外電報導
巴勒斯坦自治區加薩市一度熱鬧的海濱咖啡館al-Baqa曾是年輕人在戰火中尋得片刻喘息之處，昨天毀於以色列的轟炸。 法新社
巴勒斯坦自治區加薩市一度熱鬧的海濱咖啡館al-Baqa曾是年輕人在戰火中尋得片刻喘息之處，昨天毀於以色列的轟炸。 法新社

巴勒斯坦自治區加薩市一度熱鬧的海濱咖啡館al-Baqa曾是年輕人在戰火中尋得片刻喘息之處，昨天毀於以色列的轟炸。這場轟炸造成24人喪生，其中包含1名記者與1名藝術家

法新社報導，位在加薩市（Gaza City）的al-Baqa在以哈戰爭前，以接待年輕的專業人士與少數能突破以色列封鎖來訪的外國人而聞名。

這間咖啡館近幾個月來多次受損後又修復，幾週前終於再次提供網路服務，吸引顧客回流。儘管運入加薩的糧食杯水車薪，慈善廚房紛紛關閉，顧客依舊能在滿目瘡痍的背景下喝上一杯茶。

然而，法新社的畫面顯示，這間咖啡館昨天被轟炸後，瓦礫堆血跡斑斑，炸裂的木板與傾倒的塑膠椅散落一地，破爛的布幔隨著海風飄動。

加薩走廊（Gaza Strip）被戰火摧殘逾20個月後，這場襲擊再次引發一波悼念潮，社群媒體上出現許多悼念死者的發文。

年輕女藝術家薩米（Frans (Amina) al-Salmi）在這場轟炸中殞命，她兩位朋友在社群媒體Instagram（IG）發文悼念說：「加薩失去一名少見的天才。世界失去美麗與希望。」

圖為Al-Baqa咖啡館展示年輕女藝術家薩米（Frans (Amina) al-Salmi）的畫作。她也在這場轟炸中殞命。 法新社
圖為Al-Baqa咖啡館展示年輕女藝術家薩米（Frans (Amina) al-Salmi）的畫作。她也在這場轟炸中殞命。 法新社

其他人也向另一名死者阿布哈塔布（Ismail AbuHatab）致哀，他的朋友說他生前是一名記者與攝影師。

阿布哈塔布下葬前的祈禱儀式上，在場悼念人士將他的記者背心放到他胸前。這是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列後引發戰火以來，當地人替許多喪命的巴勒斯坦記者送葬時常做的事情。

在記者阿布哈塔布下葬前的祈禱儀式上，在場悼念人士將他的記者背心放到他胸前。這是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列後引發戰火以來，當地人替許多喪命的巴勒斯坦記者送葬時常做的事情。 法新社
在記者阿布哈塔布下葬前的祈禱儀式上，在場悼念人士將他的記者背心放到他胸前。這是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列後引發戰火以來，當地人替許多喪命的巴勒斯坦記者送葬時常做的事情。 法新社

加薩民防局指出，這場轟炸造成24人罹難，其中包含薩米與阿布哈塔布。

以色列軍方告訴法新社，他們「打擊了數名哈瑪斯恐怖分子」，且「已採取措施，以減少傷害平民的風險」，並稱正在調查這起事件。

合夥經營這間咖啡館的巴卡（Maher al-Baqa）告訴法新社，「這邊是加薩濱海最有名的咖啡館之一，先前常常聚集受教育的青年、記者、藝術家、醫師、工程師與辛勤工作的人」。

他也說：「以色列背叛這些人，在沒正當理由的情況下轟炸這個地方。」

al-Baqa昨天被轟炸後，瓦礫堆血跡斑斑，炸裂的木板與傾倒的塑膠椅散落一地，破爛的布幔隨著海風飄動。 歐新社
al-Baqa昨天被轟炸後，瓦礫堆血跡斑斑，炸裂的木板與傾倒的塑膠椅散落一地，破爛的布幔隨著海風飄動。 歐新社

位在加薩市（Gaza City）的al-Baqa在以哈戰爭前，以接待年輕的專業人士與少數能突破以色列封鎖來訪的外國人而聞名。 法新社
位在加薩市（Gaza City）的al-Baqa在以哈戰爭前，以接待年輕的專業人士與少數能突破以色列封鎖來訪的外國人而聞名。 法新社

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