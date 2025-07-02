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路透：美稱伊朗船上布雷 封鎖荷莫茲海峽疑慮加深

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

兩名美國官員表示，伊朗軍方上個月在波斯灣的船隻上裝載水雷，此舉讓華府疑慮加深，擔心在以色列襲擊伊朗各地後，伊朗準備封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

路透社報導，官員們說，在以色列於6月13日對伊朗發動首次飛彈攻擊後不久，美國情報部門就發現上述情事。由於事涉敏感情報，消息人士要求匿名。

伊朗在船上裝載水雷，顯示伊朗可能認真打算關閉這條世界上最繁忙的貨運航道之一。這些水雷未部署到荷莫茲海峽，但若伊朗真的這麼做，可能使原已白熱化的衝突加劇，並嚴重阻礙全球貿易。

全球約1/5的石油和天然氣運輸須經過荷莫茲海峽，若海峽遭封鎖，全球能源價格可能會飆漲。

自從美國攻擊伊朗核設施以來，國際油價反而下跌10%以上，部分原因是各方慶幸這場衝突並未造成石油貿易大規模中斷。

6月22日，美軍為了摧毀伊朗核計畫而轟炸伊朗3處重要核設施後不久，據報伊朗國會就支持一項封鎖荷莫茲海峽的措施。

路透社無法確定伊朗在以伊空戰期間究竟何時裝載這些水雷。若真的部署這些水雷，將可有效阻止船隻通過這條關鍵水道。

目前也不清楚這些水雷是否已經卸載。

消息人士並未透露美國如何確定伊朗船隻裝載水雷，但此類情報通常是透過衛星圖像、秘密人員，或兩者兼具的方式蒐集。

以色列 伊朗

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