宣稱以色列接受停火60天 川普：盼哈瑪斯接受協議

美國總統川普1日表示，他的代表團和以色列針對加薩走廊的議題做討論，並指出，以色列已經同意停火60天的必要條件，並指出，美國會在停火期間與各方討論如何結束戰爭；川普呼籲巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）接受這項協議。

川普1日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他的代表團和以色列在今天展開時間很長且有建設性的會談，雙方針對加薩走廊進行討論。

川普指出，以色列已經同意停火60天的必要條件，並指出，美國將在停火期間與各方合作，討論如何結束戰爭；川普說，卡達和埃及致力於帶來和平，他們將提供最終的提案；川普說，為了中東好，希望哈瑪斯能接受這項協議，否則未來的條件只會更差。