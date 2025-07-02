川普稱以同意60天停火條件 警告哈瑪斯不接受「情況只會更糟」
美國總統川普1日表示，以色列已同意一項在巴勒斯坦加薩走廊實施60天停火的必要條件，並警告巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，應在局勢惡化之前接受這項協議。
川普在自家「真實社群」的貼文表示，他的代表當天與以方就加薩問題進行一場冗長但富有成果的會談。他寫道：「以色列已同意敲定60天停火的必要條件，在這段期間，我們將與各方合作，結束戰爭。」
他進一步表示，卡達和埃及為促成和平付出巨大努力，並將遞交這份最終提案。川普強調：「我希望，為了中東的利益，哈瑪斯接受這項協議，「因為情況不會變好，只會更糟」。
連結：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114780321031653396
美聯社報導，以色列戰略事務部長德默（Ron Dermer）1日在華與資深政府官員舉行會談，討論加薩停火的可能性、伊朗問題及其他議題，預計將與范斯副總統、國務卿魯比歐和中東特使威科夫會面。CNN報導，2名政府官員表示，哈瑪斯仍需同意協議。
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