川普：下周和內唐亞胡討論加薩形勢 有望達成停火

美國總統川普1日說，他下周將在白宮會晤來訪的以色列總理內唐亞胡，並討論加薩和伊朗形勢。他也說，對下周達成停火換取人質釋放協議充滿希望。

川普到訪佛州時說，希望「下周某個時間點」，以色列能和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成協議，「我們希望救出人質」。

路透1日報導，川普預計7日會晤內唐亞胡。以色列戰略事務部長德默爾本周已到訪白宮，在川、內兩人會晤前舉行會談。

內唐亞胡1日也說，他下周將訪問華府會晤川普及美國國務卿魯比歐等官員，但他還未詳述此行內容，僅說將討論貿易協議。