川普：下周和內唐亞胡討論加薩形勢 有望達成停火
美國總統川普1日說，他下周將在白宮會晤來訪的以色列總理內唐亞胡，並討論加薩和伊朗形勢。他也說，對下周達成停火換取人質釋放協議充滿希望。
川普到訪佛州時說，希望「下周某個時間點」，以色列能和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成協議，「我們希望救出人質」。
路透1日報導，川普預計7日會晤內唐亞胡。以色列戰略事務部長德默爾本周已到訪白宮，在川、內兩人會晤前舉行會談。
內唐亞胡1日也說，他下周將訪問華府會晤川普及美國國務卿魯比歐等官員，但他還未詳述此行內容，僅說將討論貿易協議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言