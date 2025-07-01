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川普：下周和內唐亞胡討論加薩形勢 有望達成停火

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普1日前往佛州前，在白宮南草坪受訪。美聯社
美國總統川普1日前往佛州前，在白宮南草坪受訪。美聯社

美國總統川普1日說，他下周將在白宮會晤來訪的以色列總理內唐亞胡，並討論加薩和伊朗形勢。他也說，對下周達成停火換取人質釋放協議充滿希望。

川普到訪佛州時說，希望「下周某個時間點」，以色列能和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成協議，「我們希望救出人質」。

路透1日報導，川普預計7日會晤內唐亞胡。以色列戰略事務部長德默爾本周已到訪白宮，在川、內兩人會晤前舉行會談。

內唐亞胡1日也說，他下周將訪問華府會晤川普及美國國務卿魯比歐等官員，但他還未詳述此行內容，僅說將討論貿易協議。

伊朗 以色列

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